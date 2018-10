Herman Verbist : " Il fallait prouver que c'était intentionnel mais il n'y avait aucune preuve..."

Pour la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport, chanter " qui ne saute pas est Juif " dans un stade de foot n’est pas une insulte à la communauté juive. Dans le cadre du foot tout est permis, rien n’est grave ?

Dans cette affaire, le parquet qui avait déposé plainte vient d'être débouté, c'est ce que l'on apprend dans les colonnes de Sudpresse ce matin. Les faits se sont déroulés lors d'une rencontre entre le Beerschot Wilrijk et le Sporting Lokeren. Les supporters locaux se mettent à chanter en néerlandais "qui ne saute pas est Juif " ce qui pour la Cour d'Arbitrage Belge pour le Sport qui vient de rendre sa décision n'est pas une insulte à la communauté juive, ce ne sont pas les juifs qui étaient visés mais les supporters de l'Antwerp, ennemis jurés du Beerschot Wilrijk.

Herman Verbist, Président des arbitres de la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport : " Le Collège arbitral dans cette affaire a, le 31 août 2018, pris cette décision. Les arbitres sont des juristes qui interprètent d'abord le règlement de l'Union belge de football mais aussi de la FIFA. Ils tiennent aussi compte des dispositions des autres règles comme celles de la Constitution Belge. Selon les supporters du Beerschot Wilrijk, le mot "juif" est utilisé depuis longtemps par les supporters de l'Antwerp pour se décrire eux-mêmes. La question qui a été évoquée devant la Commission de Litiges était de savoir s'il n'y a pas eu une infraction. Une infraction à l'article 444, à la Constitution ou encore à la circulaire du Service Public Fédéral Intérieur qui, bien entendu, interdit les calomnies, les attitudes racistes et stigmatisantes. Le Collège a dit qu'il n'y avait pas de preuve d'intention. En d'autres mots, il faut avoir une intention particulière de vouloir stigmatiser un groupe religieux. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est la disposition importante de l'article 307 du règlement qui dit ceci : Les clubs s'engagent à rester neutres d'un point de vue politique, philosophique et confessionnel. Toute discrimination d'un pays, d'un individu ou d'un groupe de personnes pour des raisons d'ethnie, de sexe, de langue, de religion, de politique ou pour toutes raisons expréssement interdites. Et, troisièmement, sur réserve des principes généraux de droit, de disposition en public et des législations nationales, régionales et communautaires en la matière, il faut également tenir compte du règlement de la FIFA ".