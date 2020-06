Henny de Liège : "Je veux que le masque soit obligatoire dès que l'on quitte la maison......"

Parmi les annonces attendues après le CNS qui se tient ce matin, une position claire concernant le port du masque. Les experts insistent sur la nécessité de le porter au moment où de plus en plus de personnes l’abandonnent. Doit-il être obligatoire ? Si oui, à quels endroits ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

"Pourquoi pensez-vous que chez nous tout va se passer bien?" Henny de Liège nous donne son avis : "Le masque doit être obligatoire. Je regarde les nouvelles et l’OMS a dit que ça allait redevenir grave parce qu’il reprend en Europe...Alors pourquoi pensez-vous que chez nous tout va se passer bien ? Vous voyez bien qu’il y a des jeunes qui ne comprennent pas ce qui est grave et dangereux. Mais que voulons-nous, nous les adultes ? Nos enfants n’ont rien. Un expert a encore dit, ce n’est pas tant les enfants qui contaminent les adultes, c’est plutôt les adultes qui contaminent les enfants. Or, où vont les enfants sans adultes ? L’école, sans adultes ? Un voyage, sans adultes ? Il faut qu’on les protège nous". La politesse envers les autres, ce n’est pas de contaminer les autres "Je veux que le masque soit obligatoire dès que l’on quitte la maison. Chez vous, vous êtes entre famille mais dès que l’on quitte la maison, je mets mon masque parce que dans la rue, je peux croiser des gens que je connais, à qui je dis bonjour. On ne s’embrasse, on ne se donne même plus la main mais on se parle. La distanciation sociale n’est pas garantie ni dans la rue, ni dans les magasins. La politesse envers les autres, ce n’est pas de contaminer les autres".

"Je ne souhaite pas que l’on change les règles actuellement" On reste en Province de Liège où on rejoint Christian : "Je ne souhaite pas que l’on change les règles actuellement. Je n’habite pas dans une grande ville, je ne vais pas dans les magasins, juste faire mes courses. Pour le moment, je ne vais pas dans les centres commerciaux pour m’acheter un t-shirt ou une paire de chaussures dont je n’ai absolument pas besoin en ce moment. Et si je vois qu’il y a une file devant le magasin, je n’y vais pas. Je regarde sur le parking, voir s’il y a des voitures ou s’il n’y en pas. Et je reviens une heure plus tard. Je ne porte pas toujours le masque "Je ne porte pas toujours le masque, ça dépend. Si je vois qu’il y a du monde, je le mets. Si je vois qu’il n’y a presque personne, je ne le mets pas parce qu’il me dérange. J’essaie alors de ne pas parler aux gens et je fais mes courses le plus rapidement possible".

