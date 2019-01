Hélène Lebrun, bourgmestre de Houyet : " Ce n'est pas aussi facile qu'on le croit "

Hélène Lebrun, bourgmestre de Houyet : "Je suis bien au courant de la situation. Je suis en ligne avec les différents services que ce soit l’unité du bien-être animal qui est compétente dans ce dossier ou que ce soit avec les services de police. Ce n’est pas aussi simple que ce que l’on pense. J’ai la possibilité de pouvoir saisir les animaux de manière administrative, en tant que bourgmestre, depuis le 1er janvier suite au nouveau Code du Bien-être animal. Par contre, je ne peux pas faire ce que je veux dans le sens où c’est aussi une propriété privée. Il y a plusieurs choses à prendre en considération : je ne suis pas vétérinaire donc je ne peux pas décider de l’état de santé des animaux. J’ai pris contact avec le service Bien-être animal qui est descendu sur place dans le courant du mois de novembre et de décembre. Les personnes ont constaté que les chiens, au vu de leur santé, n’étaient pas mal en point. Je me fie à leur avis. "

Plusieurs associations dénoncent la situation de chiens qui vivent 24h/24 à l'extérieur à Houyet. Ces animaux, qui vivent sur un terrain où le propriétaire ne vit pas, sont attachés par des vieilles chaînes rouillées, vivent au milieu de leurs excréments et certains creusent des trous dans la terre pour se réchauffer. La nouvelle bourgmestre de la commune a été avertie de la situation mais explique dans La DH Namur que si elle a le droit de demander la saisie des animaux, elle n’en a pas l’obligation et qu’elle évaluera à nouveau la situation le 15 janvier car actuellement, les chiens ne présentent pas de maigreur et ne semblent pas mal en point. Des chiens dehors 24h/24, c’est d’office un problème ?

Un Code du Bien-être animal subjectif

Hélène Lebrun comprend l'insistance des associations et des riverains : " Ils essayent d’intervenir et je les comprends. Mais ce Code du Bien-être animal est très subjectif et donc ils l’interprètent un peu comme bon leur semble. "

La bourgmestre insiste, " c’est urgent mais c’est subjectif. J’ai contacté l’unité du Bien-être animal. Les gens qui travaillent avec le ministre me disent que c’est délicat et il faut prendre en compte tous les éléments de cet article qui dit que les animaux ne peuvent pas être attachés. J’ai voulu réunir tous les éléments pour pouvoir prendre une décision de manière correcte et légale. C’est pour ça qu’il y a eu un peu d’attente. Je me fie à ce qu’on me dit. Quand le service du Bien-être animal dit qu’il a contacté le propriétaire pour qu’il se mette en ordre pour le 15 janvier, c’est difficile de passer outre. "