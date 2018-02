Hélène : " J'ai perdu une amie... Jamais je ne retrouverai l'insouciance d'avant "

Voilà plus de 2 ans qui se sont écoulés depuis les attentats de Paris, le procès de Salah Abdeslam pour la fusillade de la rue du Dries à Forest démarre ce matin… Aujourd’hui, votre vie est-elle comme avant ?

130 morts le 13 novembre 2015 à Paris. C’est le lourd bilan des attentats de Paris. Il y a un peu moins de 2 ans, 32 morts lors des attentats de Bruxelles. Depuis nous sommes passés par différents niveaux de mesure de sécurité en Belgique pour atteindre aujourd’hui le niveau 2, menace peu vraisemblable. Si ces événements ont touché tout le monde, le temps passe… et aujourd’hui démarre donc le premier procès de Salah Abdeslam. La question pour vous ce matin, votre vie est-elle la même qu’avant ces événements ?

La question pour vous ce matin, qu’attendez-vous de ce procès ? (Tentative d’assassinat sur plusieurs policiers dans un contexte terroriste – Bruxelles dépend de la fin de l’instruction)

Hélène d'Ixelles nous explique avec beaucoup de courage sa vie après les attentats de Bruxelles : " J’ai été témoin des attentats à la station de métro. Je ne m’en suis pas remise... Je vis différemment. Je ne prends plus le métro, je préfère prendre ma petite voiture et me sentir en sécurité. J’ai perdu une amie lors de cette attaque et je ne m’en remets pas... Jamais je ne retrouverai l’insouciance d’avant. J’ai 50 ans et j’ai perdu une de mes amies…

Comme beaucoup de nos auditeurs, Hélène n'attend rien du procès : " Je n’ai aucun espoir pour le procès de Salah Abdeslam. Cet homme va se murer dans le silence. Cet homme va se faire passer pour une victime. "

Pour rappel, Salah Abdeslam et Sofien Ayari sont jugés pour " tentative d'assassinat dans un contexte terroriste sur plusieurs policiers " et pour " port d'armes illégales dans un contexte terroriste ". D'une durée de quatre jours (pas d'audience mercredi), le procès se terminera vendredi. Un dispositif de sécurité exceptionnel est mis en place autour du Palais de Justice de Bruxelles à cette occasion. Alors que le calendrier du procès pour les attentats de Paris n’a pas encore été fixé, Salah Abdeslam risque une première condamnation en Belgique…