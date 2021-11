Hausse des chiffres du Covid : faut-il des nouvelles règles ?

Face à la hausse des chiffres du Covid en Belgique, plusieurs voix se font entendre depuis ce week-end. Il y a Knokke, qui a pris la décision d’interdire les événements sportifs et culturels en intérieur. Il y a Frank Vandenbroucke, qui demande de généraliser le télétravail et de diminuer le nombre de contacts rapprochés. Et ce matin, le président de l’Absym conseille de porter le masque même là où le Covid Safe Ticket est d’application.

Pour combattre le Covid, voulez-vous des nouvelles règles ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

Voici quelques moments forts de l’émission…