Guy : " Les fermiers ont un drôle de caractère... C'est beaucoup pour eux et rien pour les autres ! "

Guy de La Louvière fait du VTT et il roule souvent dans les chemins de campagne qui sont ouverts à la circulation : " Parfois je croise des tracteurs. Les chemins de campagne ne sont pas très grands mais le problème, c’est que si je ne me mets pas sur le côté ou si je ne monte pas sur le talus, le tracteur il ne s’arrête pas ! Moi, je peux me mettre légèrement sur la route mais le problème, c’est qu’ils transportent souvent des machines derrière eux pour le blé. Si je reste là, je risque de ne plus avoir de bras ni de jambes. Ce n’est pas la première fois que j’ai ça. Dans la ville, c’est encore plus dangereux. En ville, je dois avoir les yeux partout, c’est pour ça que je vais à la campagne pour essayer d’être tranquille. Il ne faut pas de connaissance pour aller à la campagne, tout ce qu’il faut faire, c’est bien regarder s’il n’y a pas de voiture qui arrive et ainsi de suite. Mais j’ai déjà eu plusieurs fois des problèmes avec des tracteurs et ils ne s’arrêtent même pas pour s’excuser ! Mon cousin est fermier et les fermiers ont un drôle de caractère mais je comprends, ce sont des gens qui travaillent 365 jours sur 365 jours. C’est beaucoup pour eux et rien pour les autres. "

" Il faut respecter l’agriculteur "

Thierry de Quévy : " En général, tous les enfants des villages sont habitués. Ils vont jouer à la ferme et ils savent qu’il y a des dangers à la ferme, qu’il y a des choses qui piquent, il y a des choses qui sont pointues. Avant, on ballottait et il y avait des choses à 5-6 mètres de hauteur. Tous les enfants qui ont des accidents, même des adultes, sont des gens qui ne sont habitués au matériel agricole. Il faut faire attention. C’est vrai qu’un agriculteur va dire qu’une seule fois " Ne touche pas à ça ! ". Les gamins du village sont habitués à faire gaffe quand un agriculteur dit quelque chose. […] C’est vrai que les tracteurs ont une masse immense maintenant. Les enfants du village conduisent les tracteurs et ils. Ils sont déjà beaucoup moins devant leur PlayStation et ils se rendent peut-être plus compte du danger. "

Du côté de Silly, Jo est agriculteur et on peut jouer n’importe où mais il faut respecter l’agriculteur : " On est une profession qui est décriée dans tous les sens. On roule en tracteur et on a des engins qui sont de plus en plus grands. Si le tracteur était passé et que l’enfant a été atteint sur le côté, là on ne voit pas ce qu’il se passe. Donc c’est aux gens d’avoir un peu de respect envers nous. Je n’ai jamais eu d’accident mais souvent on doit faire plus attention aux gens qu’à nous-mêmes. Et c’est ça qui devient difficile. Mais dire qu’on n’a pas de respect ou qu’on a mauvais caractère c’est ce qui m’a un peu énervé et ce n’est vraiment pas vrai. On a nos impondérables, on fait ce qu’on doit faire mais s’il y a quelqu’un qui arrive en face à vélo, ce monsieur a beaucoup plus facile de se mettre sur le côté qu’un tracteur qui risque de tomber dans le fossé. Le comportement des gens a changé. J’avais des céréales cette année-ci et il y a dix cavaliers qui ont couru à travers le champ. Ça, c’est un non-respect vis-à-vis de nous et nous, on devrait avoir le respect vis-à-vis des gens ? ! À un moment donné, ça devient lassant. On nourrit le monde, on fait ce qu’on peut et ce qu’on doit. Les gens n’ont plus de respect les uns envers les autres. Quand on n’a plus de respect, à un moment donné on devient en colère aussi. C’est un manque d’expérience de la campagne. Avant, toute famille avait un agriculteur dans la famille et savait ce que c’était. Aujourd’hui, les gens ne savent plus ce que c’est l’agriculture et la campagne. Les champs sont des domaines privés et les routes sont publiques mais les gens doivent suivre la circulation. C’est comme quand ils roulent en voiture, ils doivent faire attention aux autres aussi. On est dans des engins qui sont volumineux et impressionnants mais on fait attention. Nous dire qu’on a mauvais caractère, ça va un peu loin ! "

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites".