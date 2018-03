Guy : " Les familles qui n'ont pas les moyens n'ont qu'à manger moins de viande "

Gaia a diffusé des images de maltraitance dans des élevages de volailles en Flandre. L’association de défense des animaux dénonce une co-responsabilité des supermarchés qui proposent des prix dérisoires.

Pour ceux qui nous suivent en TV, j’avertis que les images peuvent heurter. Gaia, l’association de défense du bien-être animal a publié une vidéo dans laquelle on peut voir des animaux rampants sur le sol, des enclos surpeuplés, des volailles aux pattes déformées… Les images ont été tournées dans six élevages entre octobre et décembre dernier. Gaia accuse les supermarchés d’être co-responsables de cette situation à cause des prix dérisoires proposés aux consommateurs. En achetant bon-marché, vous vous sentez coupables ?

À ce propos, Guy de Schaerbeek : " Non, je n'achète pas de la volaille à bas prix. Je préfère acheter une bonne volaille, qui a été élevée dans de bonnes conditions et en manger seulement un dimanche sur deux plutôt que d'acheter la merde qu'on vend à bas prix dans les grandes surfaces et qu'on peut manger tous les jours. Ce sont les personnes qui en consomment qui doivent se sentir coupables parce qu'elles participent à ce massacre. Et même si certaines familles n'ont pas les moyens de se payer la volaille la plus chère, alors il faut changer sa méthode culinaire. C'est tout. À ce moment-là, on mange qu'une seule fois de la volaille par mois et alors on économise un petit peu sur le côté pour ensuite se permettre de manger une belle volaille achetée chez un boucher. Franchement, il faut beaucoup pour que je sois choqué mais, les images diffusées par Gaia montrant ces bêtes maltraitées sont terribles... Ces éleveurs ne sont franchement pas humains ".