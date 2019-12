Guy : "Après 2 mois de prison, j'ai eu un déclic et je n'ai plus jamais recommencé !"

Guy, un auditeur originaire de Châtelet est intervenu à ce sujet sur notre antenne. Il a fait de la prison pour pédophilie mais se dit guéri : "Quand j'ai été libéré, j'ai fait deux mois de préventive pour attentat à la pudeur sur un mineur d'âge de moins de 15 ans et j'ai été libéré sous aucune condition. Mais je suis la preuve vivante qu'on peut changer parce que moi, après ces deux mois de prison, j'ai eu un déclic : je me suis inscris dans des thérapies de groupe et individuelle pour régler ce problème tout à fait anormal ! Je n'avais pas un comportement sexuel normal et je me suis pris en charge. Depuis 1991, il n'y a pas eu le moindre dérapage et j'ai même obtenu ma réhabilitation cinq mois après."

On ne soigne pas un pédophile...

Du côté d'Orp-Jauche, Sabine pense qu'il faut protéger les victimes : "Le traumatisme va rester durant toute la vie de la victime donc j'estime que cet agresseur doit porter un bracelet électronique toute sa vie et ne plus jamais habiter dans la région de sa victime. Je connais une victime survivante d’Émile Louis et lors du procès de ce pédophile, des années plus tard, il a déclaré qu'il aurait dû tuer cette victime-là aussi. La pédophilie, ce n'est pas une maladie et ça ne se soigne pas, même avec l'aide de psychiatres ! Un pédophile, c'est le mal incarné, c'est un pervers et un lâche ! Les pédophiles s'en prennent à des personnes faibles, à des enfants ou à des déficients mentaux et ils recommenceront toujours!"

Enfin, Aurélie de Tournai, victime de pédophilie conclut le débat : "Je suis d'accord avec la victime parce que lorsqu'elle va retomber dessus, le souvenir va revenir en permanence et pour avancer dans la vie, ça reste très difficile. Pourquoi ne pas mettre un suivi déjà à l'intérieur de la prison pour évaluer les risques de récidive? [...] À mon sens, même s'il y a castration chimique, il pourra toujours violer un enfant d'une autre façon. Je pense que la condition primordiale est de suivre ce pédophile, de signaler tous les auteurs de pédophilie dans chaque commune afin d'agir de manière préventive et ensuite, que l'agresseur change de ville. J'ai été victime de pédophilie et suis retombée sur mon agresseur et ça ne s'est pas bien passé... J'ai pardonné à deux de mes agresseurs mais l'agresseur central, j'ai beaucoup de mal à le faire... Un jour, je suis allée tambouriner à sa porte et il n'a jamais ouvert. Je n'arrive pas à m'en remettre et je pense qu'il restera un danger pour moi parce qu'il restera toujours un pédophile et pourra toujours recommencer. Avec leur technique de manipulation, de perversion lourde et profonde, même des analyses psychiatriques ne pourront jamais, selon moi, déterminer les risques de récidive."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites".