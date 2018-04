La CSC Services publics appelle tous les fonctionnaires fédéraux à se mettre en grève le lundi 30 avril prochain, la CGSP a déjà annoncé suivre le mouvement… Grève un lundi, veille de jour férié, est-ce le bon timing ?

Pour protester contre toutes le démantèlement de la nomination statutaire, la rogne sur le régime des congés ou la suppression du crédit maladie, la CSC Services publics a lancé un appel à la grève le 30 avril prochain et demande donc à tous les fonctionnaires fédéraux de ne pas travailler ce jour-là. Dans la foulée, la CGSP a déjà annoncé suivre le mouvement, qui ne sera que le prélude d’autres journées d’action… Une grève le lundi 30, veille de jour férié, est-ce le bon timing ?

Silvana Bossio, secrétaire nationale à la CSC Services publics : " Ce choix est totalement assumé. Maintenant, est-ce qu'il y a un bon jour dans le calendrier de l'année civile pour faire grève ? Je ne sais pas et je n'ai pas la réponse à cette question. En fait, c'est une date qui est symbolique pour nous parce qu'elle est liée à une décision qui a été prise par le gouvernement qui est de limiter le nombre de jours de ponts qui sont octroyés avant un jour férié à deux par année civile sans tenir compte du calendrier. Il faut savoir que, chaque année, on discute avec l'administration, on regarde le calendrier de l'année suivante et on regarde quand un jour férié tombe un jeudi ou un mardi. Ensuite, on détermine quel jour de pont peut être fixé. Évidemment, ça varie d'une année à l'autre. Il y a certaines années où c'est deux jours, d'autres où c'est trois. Ici, il y a une décision qui, finalement, découle d'une logique qui, pour moi, est totalement absurde. Limiter à deux les jours de ponts sans tenir compte du calendrier réel... "

Pour Silvana Bossio, il est avant tout question de symbolisme : " C'est un arrêt de travail donc, nous arrêterons le travail ce jour-là. C'est une date symbolique parce que c'est le point de départ de toute une série d'autres jours d'actions qui vont se tenir durant le mois de mai. On sera mobilisé et on nous verra à certains endroits dans le pays. On peut très bien être visibles sans forcément manifester en marchant d'un point A à un point B. Ce n'est pas une manifestation, il faut que ça soit claire. Concrètement, cela signifie que nous vous laissons la suprise. Les modalités pratiques doivent également être déterminées la semaine prochaine ".

Enfin, pour ce qui est du message : " Je vous le répète pour la 3ème fois, ce n'est pas un jour de complaisance pour avoir un week-end de quatre jours. Quand on est en grève, on travaille parce que certaines actions sont menées ".