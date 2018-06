Grégory : " Il faut plus de signaleurs, surtout où les cyclistes roulent à plus de 40 km/h ! "

Hier, 20 cyclistes ont été blessés dont 3 grièvement après avoir percuté une voiture qui faisait demi-tour sur le parcours. La conductrice a expliqué que rien n’indiquait l’organisation d’une course, les coureurs parlent de manque de respect de sa part.

C’est lors d’une course cycliste amateure que l’accident s’est produit hier à Colfontaine. Les coureurs devaient parcourir à 9 reprises une boucle passant par la rue du domicile de Sindia. Il ne reste que 2 km de course quand elle décide de prendre la route avec son véhicule et ses 3 enfants à bord. Elle laisse d’abord passer un groupe de cyclistes, entame ensuite un demi-tour, c’est alors que l’impact se produit, les vitres de la voiture explosent, 19 coureurs lancés à plus de 70km/h sont blessés dont 3 grièvement. 2 cyclistes témoignent après l’accident et parlent d’un acte inconscient, d’un manque de respect alors que la conductrice explique que rien n’indiquait l’organisation de la course, que les cyclistes n’étaient pas accompagnés par des motards pour libérer la route. La question pour vous ce matin, faut-il mieux encadrer les courses cyclistes ?

À ce propos, Grégory de Braine l'Alleud : " Je pense que les cyclistes devraient être mieux au courant au niveau de la législation de la route. Il y a plein de choses qu'ils doivent respecter. Évidemment, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Ce que je trouve dommage quelque part, même au niveau de cette polémique, c'est que c'est un accident. Et cet accident, il est malheureux à la fois pour les cyclistes qui ont heurté la voiture que pour la personne qui conduisait et qui avait deux ou trois enfants à l'intérieur. Quand j'entends les cyclistes dire et répéter en boucle qu'il y avait assez de préventions, en fait il n'y en avait pas suffisamment. Personne ne va prendre son véhicule et risquer un accident avec une vingtaine de personnes en mettant ses enfants en danger ".

Pour Grégory, il faudrait aussi faire quelque chose du côté des signaleurs : " Les courses ne sont pas assez signalées. Si nous voulons organiser une brocante, c'est la même organisation voire encore plus d'organisations qu'une course cycliste. À partir du moment où, vous avez une route qui n'est pas balisée et où il n'y a pas de panneaux qui indiquent clairement que la route est en sens unique ou qu'il est interdit de faire demi-tour, ce n'est pas évident. Personne n'est omniscient. La sécurité n'était pas assez renforcée, en tout cas à l'endroit où l'accident s'est produit ".