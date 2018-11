Gisèle : " Il faut que les choses bougent. Je n'ai plus rien à perdre, ils m'ont détruite ! "

Plus

En ce jour de Black Friday, les Gilets jaunes prévoient de bloquer les accès à de nombreux commerces. Les commerçants se demandent pourquoi s’en prendre à eux. Les Gilets jaunes doivent-ils boycotter le Black Friday ? C’est La DH qui révèle ce matin que le blocage des accès aux centres commerciaux est évoqué par les Gilets jaunes pour ce jour de Black Friday. Cette journée est très importante pour de nombreux commerçants qui devraient réaliser un gros chiffre d’affaire aujourd’hui et qui s’inquiètent de ce mouvement et se demandent pourquoi ils sont la cible des Gilets jaunes, ils estiment qu’ils se trompent de combat. Pour faire face à ces rumeurs de blocage, des centres commerciaux ont mis en place un dispositif en lien avec la police pour garantir autant que possible l’accès aux clients. Les Gilets jaunes doivent-ils boycotter le Black Friday ? Pour Gisèle de Rocourt, il faudrait aller encore plus loin : " Pour moi, il faudrait bloquer les banques parce que le nerf de la guerre, c’est l’argent ! Les banques se mettent dans la poche des millions et des millions d’euros. Je suis une ancienne employée de banque et j’ai été licenciée suite à un cancer pendant la restructuration de la banque. "

Se sacrifier pour que les choses bougent Gisèle a de l'empathie pour les petits commerçants mais " il faut que les choses bougent. Il faut qu’on accepte de se sacrifier momentanément et pacifiquement. C’est le prix à payer pour offrir à nos enfants un avenir digne de ce nom. Les travailleurs sont pressés comme des citrons, sont poussés au burn out. Nos grand-parents sont parfois morts de faim pour nous donner ce que nous avons aujourd’hui et tout ce que nous avons acquis, aujourd’hui, on est en train de nous le retirer ! "

Il faut aller jusqu’au bout et ne rien lâcher ! C'est très émue que Gisèle implore tout le monde de continuer le mouvement : " Si on ne fait rien, les choses ne changeront pas. Je trouve que nous sommes des moutons ! J’ai moi-même été prise par la peur, je n’ai plus rien à perdre ! La vie ne m’intéresse pas, ils m’ont détruite. Il y a des gens qui meurent de faim en travaillant. Je voudrais vraiment que les choses changent. Je vous en prie, interpellez les gros de ce pays, grosses fortunes, il y en a ! J’ai travaillé dans les banques pendant 18 ans, je sais les fortunes colossales que certaines personnes accumulent et elles ne sont jamais mises en danger ! "