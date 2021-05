Gino, à propos de la polémique à l’Eurovision : "Chaque mouvement est critiqué sur les réseaux sociaux"

Gino , un auditeur originaire de Mont-sur-Marchienne , dans la province de Hainaut, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Comme d’habitude, les réseaux sociaux se sont emballés trop vite. Malheureusement, les réseaux sociaux ne sont plus que ça : de la calomnie, de la jalousie et de la médisance. C’est tout ce qu’on y voit, peu importe le sujet."

À Saint-Nicolas, Graziella nous partage son avis : "Je pense que les réseaux sociaux se sont trop vite emballés. Je connais le groupe, je le suis sur la télévision italienne et je sais que ce sont de bonnes personnes. De plus, celui qui a sélectionné le groupe pour l’Eurovision n’allait pas prendre n’importe qui pour représenter l’Italie. C’est vrai qu’à sa posture, on pourrait polémiquer et penser qu’il se drogue. Je pense qu’après tout ce qui est sorti ce week-end, il fallait faire ce dépistage pour prouver que c’était faux. Mais pour moi, c’était une polémique inutile. Aujourd’hui, on doit se justifier de tout."