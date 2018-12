Gilets jaunes : " Les revendications ne doivent pas passer par des demandes "

Le bourgmestre de Bruxelles est prêt à négocier un parcours pour la nouvelle manifestation des Gilets jaunes samedi. Pour le moment, aucune demande d’autorisation n’a été faite. Voulez-vous que les Gilets jaunes demandent une autorisation de manifester ?

Dans La DH de ce matin, Philippe Close, le bourgmestre de Bruxelles, se dit disposé à accepter une demande de manifestation des Gilets jaunes et négocier un parcours pour le nouveau rassemblement prévu samedi en recevant une délégation. Le porte-parole des Gilets-jaunes de Wierde parle d’une nouvelle mobilisation avec encore plus de monde dans les rues de la capitale. Actuellement, aucune demande n’a été faite. Voulez-vous que les Gilets jaunes demandent une autorisation de manifester ?

Marc-Henri Jamain, porte-parole des Gilets jaunes de Wierde : " Une demande, c’est un peu la loi qui l’oblige. Mais je pense qu’il est temps de laisser le droit aux personnes qui manifestent et ce genre de chose de pouvoir aussi travailler sans avoir ces demandes à effectuer. On est là pour revendiquer quelque chose et ces revendications ne doivent pas passer par des demandes, des accords, des trajets bien précis. Il est temps de vraiment laisser la parole aux personnes qui sont dans ces manifestations. On est dans un pays où de toute façon, on applique les règles. On n’a plus la liberté d’expression. On dit qu’on est dans une démocratie mais, pour moi, on est vraiment pas du tout dans une démocratie. Une démocratie, c’est d’avoir libre cours à ce qu’on fait."