Gilets jaunes : les journalistes ne sont pas les bienvenus tant qu'ils font de la désinformation

Pour ce Gilets jaune, tout le monde est mélangé. Les casseurs font aussi partie du mouvement : " Depuis lundi, le mouvement se développe. Il y a une partie des gilets jaunes pacifistes qui ne veulent pas affronter la police. Et puis, vous avez les gens qui viennent avec des gilets jaunes mais qui, à un moment, n’ont pas le choix et sont obligés de se camoufler parce qu’ils sont identifiés et se font arrêter même s’ils n’ont rien fait. Donc aujourd’hui, les gens qui viennent sur place se camouflent. Les débordements qui se passent, c’est une succession de mouvements qui se passent sur place. La police provoque depuis lundi, à un moment, il faut arrêter ! Le seul but de Feluy et des gens qui viennent chaque soir, c’est de prendre position à la sortir de Total. C’est la seule revendication qu’il y a sur place depuis lundi. Si la police laissait la place aux gens qui vont sur place, nous n’aurions pas les révoltes qu’il y a depuis hier et avant-hier ! "

Pour ce Gilet jaune, ce drapeau belge représente bien le mouvement : " Ça devient une bataille parce que vous n’avez pas le choix. Vous êtes sur place, vous êtes pacifistes, vous restez neutres et vous êtes chargés par la police ! Hier, on a vu des camions bélier défoncer des camions et des semi-remorques qui se mettaient en travers de la route pour protéger les manifestant, pour protéger les gilets jaunes ! Les gens qui étaient sur place ont confirmé que les gilets jaunes qui étaient en-dessous du pont ne participait pas à l’émeute. L’émeute a été déclenchée pour essayer de reprendre la position sur la sortie de Total. "

Les journalistes font de la désinformation

Le Gilet jaune anonyme revient sur l'incident avec la journaliste de la RTBF : " Lundi, les journalistes qui étaient présents (ce sont les mêmes que mardi) ont eu la liberté de faire leur reportage, une interview. Aucune des interviews qui ont été très correctes n’a été diffusée. À partir de ce moment-là, les gens sur place ont dit : " Puisque vous ne voulez pas diffuser et que vous faites de la désinformation - et c’est ce qu’on retrouve un peu partout sur les réseaux sociaux (nous, on était là, on sait ce qui a été dit - on ne permet plus aux journalistes de revenir sur place." Oui, il y a des casseurs qui sont là juste pour foutre la merde, on le sait ! Mais quand des journalistes ne permettent aux gens honnêtes qui ont juste envie d’exprimer leur avis et ne le diffusent pas sur les antennes, j’ai l’impression que le gouvernement essaye de boycotter ça ! "

Les médias donnent une mauvaise images du mouvement en ne diffusant et en ne parlant que de leurs réactions à la police : " À partir du moment où ils viennent juste pour donner une information qui n’est pas la bonne…. On ne montre que les images négatives ! On ne montre pas quand le mouvement sur place sur l’autoroute et qu’on sait sortir un camion remplit de chevaux le mardi parce qu’il y a des pétards, parce qu’il y a un hélicoptère qui tourne autour et des feux d’artifice qui volent en l’air et qu’on estime que les chevaux n’ont rien à voir là-dedans. Les citoyens en voiture peuvent confirmer qu’ils sont passés, se sont arrêtés pour remercier les gilets jaunes de les laisser passer. À partir de ce moment-là, vous ne bloquez personne. Le lundi soir, quand l’autoroute a été bloquée, c’était bloqué 30 minutes. L’autoroute a été réouverte le mardi matin à 10h, il n’y avait plus aucun gilet jaune sur l’autoroute depuis 23h. "