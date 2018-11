Gilets jaunes : des dépôts de carburant bloqués en Wallonie

Le blocage des dépôts de carburant par les gilets jaunes a démarré. Ils ne veulent pas lâcher avant d’être entendus par le gouvernement et savent qu’en trois jours de blocage, la Belgique sera à sec. Voulez-vous que le mouvement aille jusqu’au bout ?

Le mouvement a démarré en France et a débordé sur la Belgique. Pour protester contre la hausse des prix du carburant, aussi bien dans l’hexagone que chez nous, des blocages de points stratégiques sont prévus. Depuis ce matin, les dépôts de Feluy, Wierde et Wandre sont bloqués par des manifestants. Dans les éditions de Sudpresse, un représentant du mouvement explique qu’il faut trois jours pour que la Belgique soit à sec et qu’ils ne lâcheront rien tant qu’ils ne sont pas entendus par le gouvernement. Voulez-vous que le mouvement aille jusqu’au bout ?

Tony Deloyer, porte-parole du mouvement des gilets jaunes à Namur : "Mon équipe bloque le dépôt de carburant à Wierde dans la région de Namur. On se rend compte de l'impact sur les citoyens mais il faut comprendre qu'on a pour but de se faire entendre et nous espérons vivement que le gouvernement nous entendra avant que ça ne dégénère, et qu'on trouvera un accord ensemble. Maintenant, si nous nous trompons de cible (les citoyens), donnez-nous en une autre! Une des principales rentrées d'argent pour le gouvernement, ce sont les carburants donc on attaque de ce côté-là.