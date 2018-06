Gérard : " Ceux qui se plaignent sont des jaloux ! "

Des automobilistes en ont marre de devoir s’écarter sur la route pour laisser passer Steven Vandeput, le ministre de la Défense, qui fait régulièrement appel à l’escorte militaire pour déjouer 40km d’embouteillage. Ça vous pose un problème qu’un ministre soit prioritaire ?

Sudpresse a recueilli les témoignages de navetteurs qui en ont marre de de voir laisser passer la voiture du ministre de la Défense, régulièrement escorté pour se rendre à Bruxelles à partir de la fin de la E314 ainsi que sur la E40. En faisant appel aux motards de la police militaire, un privilège auquel le ministre a droit, il gagne du temps en évitant 40km de bouchons alors que les automobilistes passent 1h30 sur le même tronçon. Le porte-parole du ministre précise qu’en raison de son emploi du temps chargé, il n’y a pas à changer le fonctionnement actuel, qu’il ne fait appel à l’escorte que 1 à 3 fois par semaine. La question pour vous ce matin, est-ce que ça vous pose un problème qu’un ministre soit prioritaire ?

Pour Gérard de Brugelette, ce sont des jaloux qui se plaignent : " Qui voulez-vous d’autres que des gens incompétents, des glands pour faire des réclamations pareilles ?! Moi aussi j’ai eu une escorte pour faire des transports de sang quand il faut traverser la ville en plein trafic. Je pars d’un hôpital pour aller dans un autre avec du sang pour des personnes qui en ont besoin, c’est aussi un cas d’urgence. Si ces gens n’ont pas besoin de sang, je n’aurais pas eu d’escorte pour les conduire ? "

Les automobilistes qui acceptent de laisser passer des voitures en cas d’urgence et qui râlent parce que le ministre passe devant tout le monde sont " des cons nés cons qui vont mourir cons, il ne faut pas s’inquiéter ", affirme Gérard.

Ceux qui ont un problème avec le comportement du ministre n’ont qu’à " téléphoner pour avoir une escorte de police et ils auront une escorte même pour aller chercher le pain le matin ! Quand on a besoin d’une escorte pour quelque chose d’urgent, on téléphone et la police vous envoie deux motards ", assure Gérard.