Georges : "On peut faire de la pub pour les voitures mais alors, il faut les taxer encore plus !"

À l’approche du Salon de l’Auto, des associations demandent l’interdiction des pubs pour les voitures. La voiture est devenue l’ennemie publique numéro 1 ?

Plusieurs associations se sont réunies devant le siège de la Febiac qui présentait hier les nouveautés du prochain Salon de l’Auto qui se tiendra au mois de janvier. Ils lancent un appel au boycott du salon et demandent l’interdiction des publicités pour les voitures qui sont diffusées en masse à cette période, en précisant qu’ils sont bien conscients que leur rêve de faire interdire les voitures dans les villes n’est pas réaliste mais qu’ils se mobilisent donc pour qu’il n’y ait plus de promotion autour des voitures neuves polluantes.

Georges, un auditeur originaire de Gilly, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "J'ai été un acharné de la voiture, j'ai 75 ans et je conduis depuis 57 ans mais à force de me répéter que je pollue, je commence à réfléchir et maintenant, je n'utilise plus mon véhicule qu'une fois semaine pour aller faire mes courses. Le fait de me répéter le message a changé mon comportement. Je propose simplement une solution : on peut faire de la publicité pour les voitures mais qu'on le fasse une augmentation : vous doublez la taxe et l'assurance de la première voiture, vous triplez pour la troisième voiture et vous quintuplez pour la cinquième voiture pour les enfants. Et la différence de prix va dans la sécurité sociale pour aider les gens qui ont des difficultés ! Et je suis prêt à payer plus ! J'ai trois voitures à domicile et je suis prêt à payer cinq fois l'assurance et cinq fois la taxe pour que la différence aide les gens qui sont dans le besoin ! Le portefeuille fait beaucoup plus mal aux Belges que la pollution ! Et la différence fera qu'on paiera moins d'impôts et qu'on aidera les gens dans le besoin. Le Salon de l'Auto peut exister à condition qu'on explique directement combien coûte une voiture et qu'on arrête de nous dire que ça ne pollue pas ! [...] Sinon, il faut le boycotter ! Parce que s'il n'existait pas, on ne serait pas tenté !"