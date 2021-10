Georges-Louis Bouchez critique le rapport au travail en Wallonie

Pour Georges-Louis Bouchez, à certains endroits en Wallonie, il y a un rapport au travail qui pose problème. En interview pour Sudpresse, le président du MR a été questionné sur la délocalisation de Logistics Nivelles vers la Flandre et la différence entre le nord et le sud pour l’entreprenariat. À ce sujet, il dit ceci : " On a en Wallonie, dans certains bassins anciennement industriels, un rapport à l’entreprenariat et au travail qui pose problème. La priorité, c’est dans la mentalité, car il y a une certaine mentalité syndicale, une mentalité de gauche, qui étouffe l’initiative individuelle ". Il a raison ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

4 images Délocalisation de Logistics Nivelles vers la Flandre © VIRGINIE LEFOUR – BELGA

"La mentalité a changé"

Dominique, un auditeur originaire de Profondeville, en province de Namur, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Il a en partie raison. La Wallonie vote à gauche depuis 40 ans, donc fatalement les personnes qui y travaillent sont majoritairement de gauche. Je suis patron depuis 30 ans et je vois bien que la mentalité a changé. Trouver des personnes pour travailler, ça n’existe plus. Les gens n’ont plus envie de venir, ils n’ont plus envie de se lever le matin. On les a assistés depuis 40 ans et maintenant, ils se reposent là-dessus et n’ont plus envie de venir travailler. On le voit bien dans l’Horeca."

"Nous ne sommes pas des fainéants en Wallonie !"

À Grez-Doiceau, Serge n’est pas du même avis : "Je ne suis pas du tout d’accord, c’est une honte ! C’est une deuxième gifle pour Logistics Nivelles. Je ne comprends pas comment on peut dire cela lorsqu’on voit la réalité économique et qu’on entend les économistes nous dire que l’économie va droit au mur si on ne change pas la vision réelle de la réalité d’aujourd’hui. Ma génération et même la précédente, nous nous sommes battus pour des acquis et nous avons travaillé. Contrairement à ce que dit Monsieur Bouchez, nous ne sommes pas des fainéants en Wallonie !"

"Il est temps de dire la vérité et de l’accepter"

Le dernier débat de la semaine se termine à Alost avec Patrick : " Je suis d’accord avec Georges-Louis Bouchez. Cela fait des décennies que ça se passe ainsi en Wallonie. Je ne trouve pas que ce soit une gifle pour Logistics Nivelles, il est temps de dire la vérité et de l’accepter. Nous, les Flamands, nous en avons marre de payer la facture pour le sud du pays. Je me lève tous les matins pour travailler et je ne pense pas être plus fort que le Wallon. La différence, c’est la culture et la mentalité. Les Flamands sont plus courageux que les Wallons." Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.