Geoffrey : " Nous avons été mis devant le fait accompli et là, on est passé d'un mois à 12 mois de préavis "

Un conducteur de train qui veut quitter la SNCB a volontairement ralenti de 37 minutes le trajet Mons-Liège pour protester contre l’obligation de prester un préavis.

Hier, le Mons-Liège de 8h39 est arrivé exprès avec 37 minutes de retard. Sudpresse raconte ce matin la méthode de Cédric, le cheminot qui veut quitter la SNCB pour aller travailler dans une compagnie ferroviaire privée où les conditions de travail seraient plus avantageuses. Cédric peut quitter la SNCB mais il doit prester un préavis d’un an qu’il assimile à " une prise d’otage ". Certes, cela a été approuvé en commission paritaire mais ses anciens collègues, eux, n’avaient qu’un mois de préavis à prester. Cédric a donc agi. Il appelle cela " un appel à la négociation ". Lundi soir, il a prévenu sa hiérarchie. Mardi, il a roulé comme un escargot. La SNCB serait très fâchée et va le convoquer car ce retard en a provoqué d’autres.

Vous lui dites " bien joué " ou son " appel à la négociation " vous insupporte ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites !"

À ce propos, Geoffrey de Ath travaille actuellement pour la SNCB mais plus que pour 324 jours. Ensuite, il quittera l'entreprise pour Linéas. Geoffrey tente de nous éclairer sur cette affaire : " Ce qui est malheureux, c'est que nous avons essayé par la voie de la hiérarchie, de se faire entendre par la direction. Mais celle-ci nous traite comme du petit personnel et ne veut pas nous entendre. Oui, Cédric a mis un train en retard hier et la direction se demande tout d'un coup pourquoi. J'entends depuis tout à l'heure des gens qui disent qu'il faut que Cédric rembourse sa formation. Il faut savoir qu'à la SNCB, il y a une période de rentabilité de 10 ans quand on est conducteur. À partir du moment où on a presté les 10 ans, nous avons rentabilisé la formation et nous sommes libres de partir sans indemnité ".

Pour Geoffrey, même si ça ne donne pas le droit d'enfreindre les règles, le cheminot peut être excusé : " Le préavis a été modifié au début de l'année 2016. C'est quelque chose qui a été négocié entre les syndicats et la direction sans que les conducteurs n'aient été concertés. Nous avons été mis devant le fait accompli et là, on est passé d'un mois à douze mois de préavis. On nous a répondu qu'on nous mettait douze mois de préavis pour former un autre conducteur ". Geoffrey regrette toutefois qu'il faille en arriver à de telles extrêmes : " En tant que conducteur, si la voie passive et la loi de la hiérarchie ne passent pas, le seul moyen, c'est malheureusement de se faire entendre et de toucher à la ponctualité. C'est triste pour les voyageurs, je suis d'accord, mais imaginez vous, Cédric n'est pas tout seul. On est plus d'une bonne vingtaine de démissionnaires ne serait-ce que pour la zone de Mons ". En revanche, ce que Geoffrey n'admet pas c'est qu'on retienne également des collègues qui changent totalement de profession : " J'ai des collègues qui quittent la SNCB pour être policier, pour aller travailler dans une entreprise quelconque et ces gens-là doivent aussi faire un an de préavis. Il n'y a pas que les conducteurs qui partent dans une entreprise privée ".

Enfin, Geoffrey espère que l'acte de son collègue ne sera pas passé inaperçu : " J'espère que ce que mon collègue a fait hier va être entendu et pour les personnes qui ont remis leur démission et qui sont rentrées avant 2016, que l'on respectera un préavis d'un mois ou du moins, qu'on renégocie la période de préavis au cas par cas ".

Réaction de la SNCB

Thierry Ney, porte-parole de la SNCB a tenu à réagir suite à notre émission à ce sujet : " Oui, le préavis est de 12 mois à la SNCB mais il faut savoir que nos employés suivent des formations rémunérées qui s'étallent sur 12 voire 18 mois ! Nous voulons donc tout simplement nous protéger en adoptant ce préavis de 12 mois car l'investissement qu'il y a derrière est conséquent. Si l'entreprise investit pour leur permettre d'avoir du travail, alors il y a des clauses à respecter qui sont établies dans leur contrat. Par ailleurs, la ponctualité étant un élément important pour notre clientèle. La SNCB va entendre le conducteur concerné par cette affaire afin qu'il s'explique sur ce retard. Si ce retard s'avère être une intention personnelle du conducteur, l'impunité vis à vis de ce genre de comportement n'est pas concevable."