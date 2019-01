Geneviève : "La peur, c'est dans la tête ! "

Geneviève de Beyne-Heusay n'a absolument pas peur de prendre les transports en commun : " Je suis avec une canne, je ne vois pas très bien. Je n’ai que 57 ans et j’ai une belle prestance. Je dis aux petits jeunes : " Oh oh, pourrais-je m’asseoir à ta place ? " et ça marche ! La honte, ça marche, hein ! "

"La peur, c'est dans la tête"

Pour Geneviève, il faut diminuer la moyenne : " Je n’ai aucune crainte parce que le chauffeur est toujours extra mais ses ordres ne sont pas toujours bien appliqués. Le chauffeur dit de pousser au fond du bus et personne ne le fait ! Je n’ai pas de sentiment d’insécurité, je sais me défendre. Mais je pense que c’est un sentiment dans la tête des gens. On a peur de ce qu’on ne connaît pas. Je suis partie au Laos et je peux vous assurer que là, on avait peur de ramasser une balle. "