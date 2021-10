Gagner en compétition face à la France, est-ce peine perdue ?

"On l’a vu en 2018, la Belgique était la plus forte mais Deschamps a mangé Martinez tactiquement. Qu’importe le niveau, si une équipe n’a pas le leadership d’un homme fort qui impose sa ligne de conduite avec des consignes claires et plusieurs plans, on n’aura pas de résultat. Il est temps de changer de sélectionneur pour un top coach mondial qui sera capable de les gérer à un an de la grande échéance."

Le dernier débat de la semaine se termine avec Francis à Liège : "Il n’y a plus de vrais défenseurs, on n’a plus cette culture de défendre et d’être agressif. On s’est laissé faire par les Français et il n’y a aucune communication entre les joueurs belges. Je pense néanmoins que les Diables Rouges peuvent ramener une coupe s’ils jouent avec plus de hargne et d’agressivité. Sans cela et avec Martinez comme coach, on n’y arrivera jamais."

