Frédéric Rouvez : " Il faut remplacer les verres par des gobelets en carton en boîte de nuit ! "

Le papa d’un jeune qui est défiguré après avoir été frappé avec un verre en boîte de nuit veut que les boissons soient servies dans des gobelets en carton et non en verre car ils sont utilisés comme des armes. Servir à boire dans un verre, c’est dangereux ? Frédéric, qui s’exprime dans La Libre Belgique et La DH ce matin, se lance dans un combat contre les verres en boîte de nuit parce que son fils a été blessé au visage pendant une soirée de Noël dans un club bruxellois. Il a été frappé avec un verre qui lui a éclaté au visage, il est aujourd’hui défiguré et risque de garder des traces à vies. Pour ce papa, la solution se trouve dans les gobelets en carton qui éviteraient donc de laisser des armes entre les mains des jeunes. Servir à boire dans un verre, c’est dangereux ? Frédéric Rouvez a accepté de s'exprimer sur notre antenne et nous donne tout d'abord des nouvelles de son fils "Mon fils va beaucoup mieux, il est très bien entouré et soutenu par ses amis. Il a très bien été pris en main par le service d'urgence de l'hôpital Saint-Elisabeth et par les portiers de la boîte de nuit qui lui ont apporté les premiers soins et ça mérite d'être souligné dans cette société un peu brutale..."

"Mon combat peut ressembler à celui que mènent les gens qui luttent contre les ventes libres des armes aux États-Unis" Si son fils va mieux aujourd'hui, ce papa s'efforce de poursuivre son combat afin que les choses changent et afin d'éviter d'autres victimes : "Mon combat peut peut-être ressembler à celui que mènent les gens qui luttent contre les ventes libres des armes aux États-Unis et qui font beaucoup de dégâts chaque année dans les écoles où sont par ailleurs enseignées toutes les valeurs civiques aux jeunes. À l'hôpital, l'urgentiste m'a quand même dit que chaque semaine, il voyait des cas pareils: des verres éclatés au visage des jeunes donc c'est vrai qu'il y a d'autres objets contondants, d'autres moyens de blesser quand on cherche à le faire mais si on peut déjà supprimer ce qui aujourd'hui est devenu une arme banale, ça me paraît un bon mouvement. En plus, cela va peut-être conscientiser l'ensemble des jeunes et des parents sur le fait qu'il faut écarter ce genre de choses afin de ne pas nuire aux autres quand on perd le contrôle de ses moyens.

Éviter d'autres débordements et victimes... Si certains auditeurs reprochent à ce papa d'aller trop loin et ajoutent que si on commence comme ça, alors on remplace également les verres dans les restaurants, pour Frédéric, " on peut épiloguer jusqu'à la fin pour ne rien faire mais je constate tout de même que dans les festivals, c'est déjà le cas, ce sont des gobelets en carton. Et c'est souvent au petit matin que les bagarres éclatent donc les restaurants et bars sont fermés à cette heure-là donc pas besoin de remplacer les verres à ces endroits." Pour l'instant, l'établissement où a eu lieu l'agression de son fils prétend vouloir étudier sa demande. En attendant, Frédéric conclut: "J'encourage l'établissement à remplacer les verres par des gobelets en carton et je prétends qu'on peut éviter ces débordements et ces victimes tout simplement." Affaire à suivre...