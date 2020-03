Frédéric : "Mes parents âgés m'ont dit qu'ils étaient prêts s'ils devaient mourir... C'est dur à supporter !"

Face à la situation exceptionnelle et la crainte d’être encore plus surchargé qu’actuellement, le personnel médical ne cesse de répéter le même message que tout le monde ne semble pas encore entendre : restez chez vous ! Même si les sorties sont permises, les urgentistes comptent sur le civisme de chacun pour limiter au strict minimum les déplacements pour que le virus cesse de se propager et éviter une saturation des hôpitaux.

"Dans quelle société vivons-nous ?!"

Frédéric, un auditeur originaire de Jodoigne, est intervenu à ce sujet sur notre antenne. Il a partagé un témoignage qui ne peut laisser insensible : "Figurez-vous qu'il y a une semaine, mes parents qui sont âgés, sont allés au restaurant et je leur ai dit que c'était de la folie ! Même si on ne parlait pas encore de confinement à ce moment-là... C'était une semaine avant les nouvelles mesures. Mais papa est dans sa 97ème année et maman a 89 ans et je vois, je lis et j'entends ce qu'il se passe..."

Et je me dis que s'il leur arrive quelque chose, ils mourront... Alors qu'ils ont survécu à la Seconde Guerre Mondiale et pourtant, ici, ils mourront !

Il poursuit et conclut en larmes : "Je me demande dans quelle société vivons-nous?! Quelles sont les choix et les priorités? Je pense que c'est la santé et l'éducation et que le reste est accessoire! Mes parents respectent toutes les mesures mais ma maman m'a dit qu'ils étaient âgés, qu'ils étaient prêts et que s'ils devaient mourir, ils mourront... C'est dur à supporter, je suis un homme j'ai 60 ans, je n'ai pas vécu la Seconde Guerre Mondiale mais c'est toujours dur d'entendre ça..."