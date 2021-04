Françoise sur l'affaire Sarah Halimi : "Etre interné est une forme de condamnation"

Françoise, une auditrice originaire d’Etterbeek, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je pense que cette personne était démente à la base et que le cannabis a suralimenté sa démence. Une personne démente ne peut être ni jugée, ni condamnée pénalement car elle n’est pas responsable de ses actes. Par contre, il faut la soigner et en fonction de la gravité des faits, l’interner dans un centre ouvert ou fermé. Lors d’une condamnation, on connaît la date de sortie et on peut bénéficier d’une libération conditionnelle, mais lorsqu’on est interné en hôpital psychiatrique, on ne sait pas quand on en sort et cela dépend d’un conseil d’experts relativement frileux à libérer leurs patients. Que ce soit en centre fermé ou en prison, il y a privation de liberté et être interné est une forme de condamnation. J’estime qu’une personne qui n’est pas responsable de ses actes n’a pas à être condamnée. Même s’il s’agit de démence à un moment précis, la personne n’est pas responsable de ses actes et ne doit pas être condamnée."