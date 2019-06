François, 57 ans, battu par sa mère : " Il m'arrive de l'excuser quelquefois… "

À 57 ans, François accueille sa mère chez lui, même si depuis qu’il est tout petit et encore aujourd’hui, elle le frappe à coups de ceinture ou de couteau. Parce que c’est sa maman, il faut s’accrocher et tout laisser passer ?

Ce matin dans les éditions de Sudpresse, François et sa maman se livrent sur leur relation plus que compliquée. François a 57 ans, sa maman 84. On peut lire que depuis son plus jeune âge, sa maman le frappe à coups de couteau ou récemment encore avec une ceinture parce qu’il ne lui donnait pas assez rapidement la boule de Berlin qu’elle voulait manger. Elle a accepté de se livrer au journaliste de Sudpresse pour expliquer ses actes. Malgré ces faits, François accueille aujourd’hui sa maman chez lui mais a démarré une grève de la faim pour mettre fin à cette situation.

Parce que c’est sa maman, il faut s’accrocher et tout laisser passer ? C’est la question que l’on posait dans " C’est vous qui le dites ".

C’est un témoignage très touchant que François nous a livré ce matin en direct sur notre antenne. C’est avec beaucoup de courage qu’il nous raconte son histoire : " Il y a de la violence presque quotidienne mais aucun de mes frères et sœurs ne veut la prendre. C’est difficile à expliquer… J’ai toujours l’impression de vouloir en savoir plus. Je ne comprends pas en fait, je n’ai pas encore compris. J’ai envie de comprendre, je veux savoir la vérité, quelle qu’elle soit. Il n’y a qu’elle qui peut la dire. "