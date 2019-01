Francis : "Je pense que ce professeur doit être suivi psychologiquement !"

L’instituteur qui avait mis par erreur des photos de lui nu sur une clé USB à destination des parents de ses élèves a finalement été viré. Les parents estiment que ce n’est pas justifié. Une erreur de photo, ça méritait cette sanction ?

L’instituteur - dont nous avions déjà parlé il y a quelques semaines dans " C’est vous qui le dites " - avait été exclu temporairement mais ce matin, dans les éditions de Sudpresse, on apprend que le collège communal, qui avait le choix entre un simple rappel à l’ordre ou un licenciement, a choisi la deuxième option. Les parents se mobilisent et estiment que cette décision n’est pas justifiée alors qu’il a prévenu tous les parents dès qu’il a été averti que des photos personnelles, parfois osées, avait été mélangées aux photos de classe de l’année transmises sur une clé USB à destination des parents. Une erreur de photo, ça méritait cette sanction ?

Francis, un auditeur de Limont : "Je trouve que la sanction est méritée pour la simple et bonne raison que ce professeur a fait une erreur tout comme un conducteur de camion brûle un feu rouge. Et lui, dans sa profession de professeur, il a brûlé un feu rouge donc cela mérite une sanction. Et je pense qu'il s'agit d'une sanction qui est appropriée car il faut éloigner ce professeur des enfants. Ils pourraient aussi être méchants ces enfants, ils ne sont pas tous des gens gentils et ils pourraient l'insulter de "Dutroux" par exemple. Et je pense que l'éloignement pourrait éventuellement rattraper la faute qu'il a faite et qu'on le suive de près psychologiquement pour prendre toutes les précautions et éventuellement le réinsérer dans une autre école soit comme professeur soit comme surveillant. On ne sait pas ce qui peut arriver avec cet homme, c'est quand même une erreur grave de ne pas voir qu'on mélange des photos. Un simple rappel à l'ordre suffit peut-être mais il faut s'en assurer ! Il faut analyser psychologiquement cet homme-là pour voir s'il est capable de faire des fautes plus graves. Il faut s'assurer, par précaution, que ce personnage ne se comporte pas mal envers les enfants. Si on sait déceler ça, il n'y aura plus de problème. Je pense que le licenciement est une bonne solution mais il faut aussi le faire réinsérer mais pas dans le même cadre car il pourrait avoir des problèmes avec des élèves ou des parents d'élèves qui ne comprendraient pas la situation telle qu'elle est."