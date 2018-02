Francis : " Ceux qui tiennent avec Laetitia ne sont pas des vrais fans de Johnny Hallyday! "

La saga autour de l’héritage de Johnny Halliday connaît chaque jour un nouveau rebondissement. Mais les fans ne sont-ils pas les vraies victimes de ce qui devient une affaire judiciaire ?

Après une semaine de passe d’armes entre le clan de Laeticia, seule héritière désignée par Johnny et le clan de ses deux aînés Laura et David, on a appris ce week-end qu’une action en référé pour obtenir un droit de regard sur l’album posthume du chanteur ainsi que le gel de son patrimoine immobilier avait été introduite par les deux enfants déshérités. Résultat des courses : la sortie de cet album est pour l’instant complètement gelée. De quoi vous poser cette question ce matin : les fans sont-ils devenus les otages d’une guerre de famille ?

Francis d’Andenne est un véritable fan du chanteur et pour lui, cette affaire n'est pas très nette : " Je suis de tout cœur avec David et Laura. Laetitia a mis la main basse autour de Johnny Hallyday. Je serai David et Laura, je demanderais de voir l’écrit pour voir si c’est bien Johnny qui a signé le testament ! Ça ne m’étonnerait pas qu’il y ait de la fraude.

Francis l'affirme haut et fort, " tant que cette histoire-là n’est pas réglée, je n’achèterai plus rien de Johnny Hallyday. Ceux qui tiennent avec Laetitia ne sont pas les vrais fans de Johnny Hallyday. Ce sont des faux jetons ! Les vrais fans de Johnny Hallyday tiennent avec Johnny Hallyday, les vrais enfants de Johnny Hallyday (David et Laura)."