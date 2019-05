Francine : « Les gens se lassent trop vite de tout... Il faut être plus relax ! »

À Bruxelles, Liège et Namur, les trottinettes en libre-service sont la cible de nombreuses critiques par rapport à la conduite des usagers ou le stationnement. Les trottinettes électriques en ville, c’est si gênant que ça ?

Après Bruxelles et Liège, c’est la Ville de Namur qui a accueilli des trottinettes en libre-service. L’arrivée de ce moyen de déplacement a été fort remarqué par les Namurois qui se sont plaints - comme c’est déjà le cas à Bruxelles ou Liège - de la conduite des usagers qui se déplacent sans casque ou sans tenir leur droite. Dans La DH de ce matin, on lit que le stationnement est problématique et qu’il est demandé aux agents de la ville de déplacer les trottinettes qui posent problème même si une alarme se déclenche.

Les trottinettes électriques en ville, c’est si gênant que ça ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans « C'est vous qui le dites ».

À ce propos, Francine d'Anderlecht n'est pas gênée par ces trottinettes : « J'ai 74 ans et moi je peux vous dire que je suis contente que les trottinettes traînent sur la rue. Les gens sont vite lassés de tout. On a même dit que c'était une mode mais les jeunes ont surtout pris conscience qu'il fallait faire quelque chose pour qu'on puisse un peu respirer dans Bruxelles. Vous avez des gens que ça dérange parce que tout les dérange. Il faudrait même que le piéton marche sur le toît et les fils électriques. On n'est même pas encore installé avec ces trottinettes qu'il faut déjà les enlever (...) Il faut le temps et il faut aussi responsabiliser les jeunes. Il faut être plus relax (...) Nous sommes coincés ici à Bruxelles et on ne sait même plus ouvrir sa fenêtre à midi. Il faut le temps de s'organiser et de régulariser les règles pour les trottinettes, les vélos... et tout le monde va s'entendre (...) Il faut que tout le monde puisse faire ce qu'il a envie au même endroit. Je suis pour le fait que tout le monde s'entende, la vie est déjà assez courte que pour toujours ronchonner sur les autres ».

Emmanuelle de Jambes ne partage pas du tout l'avis de Francine ce matin. Pour elle, ces trottinettes sont totalement inutiles : « Je trouve qu'à Namur c'est ridicule et pas nécessaire parce que Namur est une petite ville. Ils roulent sur les trottoirs à grande vitesse, ils frôlent les gens, ils n'ont même pas de sonnette pour prévenir qu'ils vont passer et même à Jambes ils roulent sur les trottoirs. C'est beaucoup trop dangereux ! À un moment donné, il va y avoir des accidents. Ils les laissent traîner n'importe où, c'est du n'importe quoi ! ».