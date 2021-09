Football Gate : Quel impact pour le supporter ?

Après deux ans et demi de travail, vous avez pu découvrir Milieu du Terrain dans #Investigation hier soir sur La Une, le documentaire de Thierry Luthers et Patrick Remacle dans les coulisses du football belge. Rétrocommissions, matchs truqués, montres cadeaux, … étaient au cœur de l’émission qui revenait sur l’éclatement du Football Gate et l’enquête toujours en cours. Le documentaire pointait les contacts étroits entre arbitres et agents de joueurs, la puissance de certains agents, et les dessous de transferts qui posent question. Ces affaires dans le monde du foot, sport numéro 1 en Belgique, impactent le supporter qui est en vous ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

"Je ne vais plus au stade"

Luc, un auditeur originaire d’Anderlecht, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Après le Covid, le Standard a décidé de renouveler gratuitement les abonnements, mais je ne vais plus au stade. Je n’ai plus envie, je n’ai plus cette motivation. Je regarde encore les matchs car j’aime toujours le foot. Mais ce qui me dégoûte le plus, c’est ce que j’ai découvert en regardant le reportage. Les clubs sont tous aussi fautifs, le système est pourri, c’est immoral."

"Si le match est truqué, le show est encore plus intéressant"

Depuis Mouscron, Laurent pense le contraire : "Ça ne change absolument pas mon regard de supporter. Tous les acteurs de haut niveau sont des artistes, ils nous offrent surtout du spectacle. Que le résultat soit arrangé ou pas, ça ne change absolument rien. Si le match est truqué, le show est encore plus important et intéressant. Ça se passe comme ça dans tous les sports où il y a de l’argent à gagner. Je trouve ça normal, c’est le système capitaliste, et il n’y a rien à faire contre."

"J’espère qu’il y aura des sanctions"

Enfin pour Jean-François, supporter à Aubel : "J'ai été choqué de ce que j'ai vu dans le reportage, mais je ne suis pas étonné. Ça se passe comme ça depuis toujours et pas seulement dans le sport en Belgique. Mais je garde ma passion pour le foot. Quand on se déplace pour voir un match, ou lorsqu'on le regarde à la TV, on a encore cette naïveté de supporter. Tous les matchs ne sont pas truqués et on garde toujours espoir de voir un match qui ne l'est pas. Je suis quand même fort choqué et j'espère qu'il y aura des sanctions."