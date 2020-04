Flora de Winenne : "Le défi "alcool ou resto" me donne envie de pleurer!"

"Cela ne me fait pas du tout sourire"

Ce défi "alcool ou resto" ne fait pas du tout sourire Flora qui s'est exprimée sur notre antenne depuis Winenne : "Je suis enseignante en citoyenneté et j'ai un chapitre complet avec les élèves en première année qui s'intitule : "Les défis sur internet". Au cours de ce chapitre, nous travaillons sur les défis qui peuvent être utiles à la société comme par exemple ceux qui permettent de faire des dons ou encore ceux qui sont dangereux pour la santé. J'essaie de sensibiliser les enfants de 12-13 ans par rapport à ça. Quand je vois que des adultes diffusent leurs vidéos sur internet et sur leurs empreintes numériques et qu'à côté de ça nous essayons d'éduquer les enfants aux médias et que nous tentons de leur apprendre à utiliser correctement les réseaux sociaux comme Facebook, ça me donne envie de pleurer et je me dis que le travail n'est plus à faire au niveau des élèves…"