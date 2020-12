Fermeture des magasins en Allemagne et aux Pays-Bas : quel impact en Belgique ?

Les Pays-Bas et l’Allemagne durcissent les mesures pour lutter contre le coronavirus. Alors que chez nous les magasins dits non-essentiels ont rouvert leurs portes récemment, chez nos voisins la fermeture a été décidée en raison du taux élevé de contamination. Lorsque les commerçants ne pouvaient plus accueillir de clients en Belgique, les pays limitrophes ont vu les Belges venir en masse pour faire leurs achats. Maintenant que la situation est inversée, vous êtes prêts à accueillir massivement les clients de l’étranger ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

"J’attends que la police verbalise" Pour commencer, direction la province de Liège où on retrouve notre auditrice Yanuna : "Les clients qui viennent de l’étranger m’inquiète beaucoup, on va retomber dans un troisième confinement. Je ne suis pas d’accord avec les Belges qui sont allés faire leurs courses à l’étranger il y a quelques semaines.

J’attends que la police verbalise chaque plaque étrangère qui vient faire ses achats, ainsi les frontaliers ne viendront plus. Ce n’est pas interdit de se déplacer pour le moment, mais il faudrait réinstaurer la fermeture des frontières, en tout cas avec l’Allemagne et les Pays-Bas."

"Fermons les frontières" Rita, également une habitante de la province de Liège, rejoint l’avis de Yanuna : "Fermons les frontières. J’habite à 15 minutes de Maastricht et je ne suis plus allée depuis le confinement. Ça m’inquiète que les Hollandais ne portent pas de masque dans la rue. J’ai l’impression que les personnes qui veulent aller à Maastricht ne le désire que parce qu’ils sont confinés et veulent sortir de chez eux. On va leur amener le coronavirus, ils vont nous le ramener et ça n’en finira plus. Priorité à mes clients belges

Je suis coiffeuse, j’ai dû fermer mon commerce. Je respecte tout car j’ai envie de travailler. Mais si les salons de coiffure ferment aux Pays-Bas et rouvrent ici, je n’accepterais pas les clients hollandais. Priorité à mes clients belges."

"Les clients étrangers ne m'inquiètent pas du tout" Pour conclure, nous restons une fois de plus à Liège avec Patricia, plutôt confiante : "Les clients étrangers ne m'inquiètent pas du tout. Pendant tout un moment, j'ai aussi passé la frontière pour faire les magasins et j'y ai été bien accueillie. On ne m'a fait aucune remarque. J'ai appliqué ce que je fais en Belgique [NDLR : les gestes barrières] : le masque, la distanciation sociale, la désinfection des mains et tout s'est très bien passé. On peut les accueillir s'ils se conforment à ce que nous on fait. Aux Pays-Bas, ils ne portent pas le masque dans les rues et ils vont y être obligés. Le fait de venir ici et de suivre les mêmes règles que nous ne pose pas de problème. Qu'ils viennent de Belgique ou d'un autre pays, c'est la même chose car le virus ne s'arrête pas à la frontière. On le sait que ce n'est pas dans les magasins qu'on peut se contaminer car on prend les précautions. Le problème, c'est l'attitude des gens dans leur vie privée. Aucun souci du moment qu'ils suivent nos règles."