Femme battue à Anderlecht : pourquoi la police de Bruxelles-midi n'intervient pas ?

Pourquoi la police n’est pas intervenue alors qu’une femme a fait appel à leurs services à la suite de menaces de son ex-mari déjà sous le coup d’une peine de prison avec sursis pour violence à son encontre ? Isabelle a fait appel à la police après avoir été menacée par son ex-mari, déjà condamné à une peine de prison de 2 ans avec sursis pour violence à son encontre. Alors qu’elle le croise par hasard, son ex-mari la menace, parle d’enlever ses enfants et la suit dans le bus. Terrorisée, elle appelle la police qui une première fois lui aurait dit qu’elle était bien fainéante de ne pas venir déposer plainte au commissariat. Au deuxième appel, on lui a promis l’arrivée d’une patrouille, qui ne s’est jamais présentée. Pourquoi la police n’est pas intervenue alors qu’une femme a fait appel à leurs services à la suite de menaces de son ex-mari déjà sous le coup d’une peine de prison avec sursis pour violence à son encontre ? Alain Kestemont, conseiller communal et chef de file de DéFI à Anderlecht : "C'est un problème récurrent, c'est la deuxième plainte que je reçois en quinze jours. Il y a d'ailleurs eu un accident au Parc Astrid où un enfant, tombé dans l'étang, n'a pas été secouru par les services de police alors que les promeneurs avaient demandé l'intervention d'une patrouille. Donc ils attendent encore... Et aujourd'hui, c'est le cas d'une femme agressée au Westland Shopping d'Anderlecht et qui demande également le passage d'une patrouille et qui l'attend toujours..."

L'enquête est en cours Le conseiller communal d'Anderlecht attend les résultats de l'enquête pour aller plus loin : "Je suis assez surpris de ce que la police raconte mais une enquête est en cours donc on verra les résultats de l'enquête... Loin de là l'idée, pour moi, de fustiger le personnel de terrain du service de police qui donne le meilleur de lui-même pour la population mais il y a un manque criant d'effectif et là, la population de la zone de fait strictement rien!"

Trouver une solution face au manque d'effectif D'après Alain Kestemont, la police tient compte des appels mais au vu du manque d'effectif, les patrouilles ne répondent pas toujours présentes, il faut donc trouver une solution au plus vite : "Ce genre de réponse - qu'Isabelle était bien fainéante de ne pas venir déposer plainte au commissariat - est indigne d'un service de police! Il y a un intérêt, je pense, de la police pour l'ensemble des problèmes de la population. Maintenant, lorsque la police est en sous-effectif, il est clair qu'elle ne peut répondre à tout et ça, c'est le problème qu'il faut régler! Je crois que dans l'ensemble des trois communes qui composent la zone midi - Anderlecht, Forest et Saint-Gilles - Anderlecht souffre d'un manque d'effectif et ne reçoit pas le nombre de policiers dont elle a besoin par rapport à la dotation qu'elle paie. Je pointe ce problème depuis 2012 mais j'attends toujours une réponse du Collège de Police en ce sens... On me parle seulement de question budgétaire comme toujours!"