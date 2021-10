Faut-il rendre le pass sanitaire obligatoire au travail ?

Finalement à Bruxelles, Stéphane termine le débat : " Je trouve que c’est complètement déplacé. On en a discuté avec mes collègues de travail, on est dans la restauration. Certains menacent de partir d’autres sont complètement abasourdis par cette proposition de Covid Safe Ticket pour les employés. On n’est pas d’accords avec ça et les étudiants avec qui on travaille non plus. Chez nous, certains sont vaccinés et d’autres pas, on respecte l’opinion de chacun. On travaille avec des gants et des plexis en cuisine. On a toutes les conditions pour pouvoir travailler normalement. On nous a déjà enfermés pendant plusieurs mois et maintenant on voudrait encore nous imposer le Covid Safe Ticket. Le personnel menace de partir et on a déjà du mal à en trouver dans la restauration, beaucoup de gens se sont réorientés. Je pense que le Covid Safe Ticket, c’est trop. "

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.