Faut-il garder une trace de tous les anciens sites industriels ?

Plusieurs partis veulent le maintien d’une partie du haut-fourneau d’Ougrée alors que la Région Wallonne a récemment accordé le permis de déconstruction du site . Ce matin dans La Meuse, on lit que la majorité n’est pas contre mais qu’il faut prendre en compte les coûts liés à l’entretien d’une telle structure. Ecolo qui déposera une motion au prochain conseil communal estime que le maintien de ce monument historique est nécessaire d’un point de vue historique, patrimonial et symbolique.

"Il faut se demander ce qu’on peut faire avec tout ce patrimoine industriel, construire de vrais projets de développement du territoire. Je pense qu’il faut évidemment les garder et faire un choix, raconter une histoire et les maintenir tels quels, à bon escient."

Veronica , une auditrice originaire de Liège , est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je suis passionnée du patrimoine industriel depuis plus de 20 ans et pour moi, il faut garder des traces de notre passé. On ne doit pas tout garder, mais il ne faut pas tout démolir. À Liège, nous avons été un peu traumatisés de voir partir le haut-fourneau 6 sans aucun projet ni débat. Le patrimoine industriel est une richesse énorme, autant pour Liège que pour la Région Wallonne. Ces bâtiments ont modifié notre paysage, ce sont des cathédrales d’acier plus que symboliques, les sites industriels sont les témoins de toute l’histoire de l’industrie et des milliers de vies qui ont été impactées."

Du côté de Juprelle, dans la province de Liège, Arlette termine le débat : "Je pense qu’il faut tout démolir. De toute façon, ceux qui s’intéressent au passé industriel ont des livres et des photos à ce sujet. On a déjà gardé certains sites industriels à Charleroi, c’est suffisant, ça ne sert à rien d’en garder un peu partout en Wallonie. Certes, ils ont servi à développer la Wallonie, mais les industries ont également beaucoup pollué et il est temps de les démolir, d’assainir les terres et de planter des arbres : nous avons besoin d’oxygène. De plus, ce n’est pas joli et l’entretien coûte cher. Pour moi, ce n’est pas bien grave de ne pas préserver le patrimoine industriel."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.