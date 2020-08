Faut-il fermer les yeux sur les mesures sanitaires pour le bonheur des détenus ?

"Ce n'est plus possible, ça ne va plus du tout!"

Cindy, une auditrice originaire de Frasnes-Lez-Anvaing et femme d'un détenu, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Ça ne va plus du tout, c'est plus possible ! Certes, ils sont en prison et doivent assumer ce qu'ils ont fait mais nous avons besoin de contact physique, ne fût-ce que se prendre dans les bras, se faire un petit bisou que ce soit entre compagnons ou entre père et fils. Un jour, j'ai demandé pour toucher mon compagnon avec des gants pour prendre des précautions et ça ne leur va pas non plus ! Ils devraient trouver une solution, faire une bulle pour les détenus."

On est des humains, on a des envies et des besoins !

Cindy poursuit sur sa lancée : "On est des humains on a le droit aux VHS (ndlr. visites intimes hors surveillance autorisées depuis l'adoption d'une circulaire en 2000) , on a aussi des envies et des besoins ! Surtout que c'est programmé les VHS donc il suffit de faire un test avant d'y aller. En plus, mon compagnon a été testé et est négatif. Il est là depuis juin mais pour certains, ça dure depuis plus longtemps et il faut rester humain, ce ne sont pas des animaux non plus, même s’ils ont fait des bêtises ! Ma grand-mère est en résidence, c'est très dur aussi donc je comprends les autres avis mais que ce soit dans les homes ou résidences, il faut trouver une solution, ce n'est pas aux familles à payer la crise sanitaire ! C'est du grand n'importe quoi !"