Fabienne de Blégny : "J'ai prévenu mes proches : si ça m'arrive, il ne faut pas s'acharner!"

Fabienne poursuit et conclut : "Mes filles comprennent ma décision, du moins je crois... Le principal de ma vie est fait. Mon mari est décédé il y a quatre ans, il voulait partir avant moi et c'est fait. Tout va bien aller maintenant."

Fabienne , une auditrice originaire de Blégny , en province de Liège, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je suis scandalisée par la démarche de ces personnes parce que les avocats ne sont pas médecins ! En ce qui me concerne, j'ai 70 ans, je suis en bonne santé et indépendante ; je vis seule chez moi. Mais j'ai déjà prévenu mes proches que si ça devait m'arriver, il ne faudrait pas s'acharner ! Si un médecin décide que mon état de santé ne permet pas de m'en sortir, alors je ne veux pas qu'on se batte, ni même aller aux soins intensifs ou être placée sous respirateur."

De son côté, Philippe, qui témoigne depuis le Ghana , a déjà été confronté à ce genre de situation : "Il y a des années, alors que mon père souffrait d'un cancer généralisé, les médecins m'ont dit : soit on continue à injecter les médicaments mais hélas en pure perte, soit on prend la décision d'arrêter. Je trouve honteux de la part de certains avocats de profiter d'une situation aussi grave pour gagner de l'argent ; un avocat n'a absolument pas les compétences qu'un médecin peut avoir."

"On est déjà assez sous pression comme ça !"

Enfin, une infirmière a accepté d'intervenir sur notre antenne mais sous couvert de l'anonymat : "Ça me met hors de moi... Il faut comprendre qu'on est déjà dans une situation qui est tellement exceptionnelle que moi-même, qui ne suis pas dans le service des soins intensifs, j'ai pourtant été réquisitionnée dans cette unité car il y a un manque cruel de personnel donc on est déjà assez sous tension par rapport à ça. Et apprendre qu'un avocat puisse faire pression sur un médecin alors qu'il a déjà assez de pression comme ça avec ses heures supplémentaires et tous les patients qu'il essaye de sauver, je trouve ça inadmissible !"

Ces avocats apportent de fausses solutions et se voilent la face !

Enfin, cette infirmière conclut : "Je comprends que ce soit dur mais on sait qu'une fois intubés, les patients survivent rarement donc avec quelles conséquences faut-il se battre ? C'est triste mais il faut savoir l'entendre. Et ces avocats apportent de fausses solutions en nous obligeant à mettre les patients sous respirateur ; ils se voilent la face !"

