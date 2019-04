Fabienne : "Courir après des oiseaux est aussi grave que de leur lancer des pierres!"

À Alleur, une maman, dont les enfants caillassent des canards dans le parc communal, estime qu’il faut bien que les enfants s’amusent. Jeter des cailloux sur des canards, c’est amusant ?

Une poule d’eau et un canard sont morts à Alleur. Emmenés chez le vétérinaire, il a été constaté qu’ils souffraient de malnutrition mais également d’hématomes causés par des cailloux qui leur ont été lancés. Logan, qui est intervenu pour tenter d’aider ces animaux, explique avoir il y a quelques jours encore interpellé une maman dont les enfants caillassaient les canards. Elle aurait alors répondu qu’il faut bien que les enfants s’amusent.

Jeter des cailloux sur des canards, c’est amusant ? C'est la question qu'on vous posait dans "C'est vous qui le dites ce matin".

Fabienne est maman et grand-mère et nous appelait depuis Tournai pour réagir à ce débat : "Je n'ai jamais vu mes enfants faire ça ! Je les ai élevé dans le respect... Ma petite-fille a du respect envers les animaux, c'est une forme d’éducation. Et puis, je suis grand-mère mais j'étais institutrice aussi ; j'ai enseigné pendant 40 ans... Et le respect de la vie doit être enseigné et faire partie du quotidien. Maintenant, les enfants quand ils sont petits ne maîtrisent pas leurs émotions donc il faut leur expliquer que ce geste ne doit jamais être fait car il peut blesser et tuer. Si on n'explique rien aux enfants, ils ne peuvent pas comprendre. Ce qui est inadmissible c'est que si la mère tient ce genre de propos, c'est qu'on ne le lui a jamais expliqué ou alors c'est qu'on vit dans une société qui banalise tout y compris la violence, le manque de respect envers les animaux et envers l'humain. L'animal a peur de l'homme et n'est pas violent. Courir après pour les faire s'envoler, c'est aussi grave que de leur lancer des pierres!"