Existe-t-il un budget boissons lors des exhumations à Forest ?

Comme on peut le lire dans La DH ce matin, existe-t-il réellement un budget pour que les fossoyeurs communaux puissent boire du genièvre et du rhum lors d’exhumations au cimetière de Forest ?

C’est un scandale qui a éclaté en 2016 lorsque l’on apprenait que des fossoyeurs communaux du cimetière de Forest organisaient des barbecues, se lançaient des crânes, simulaient des actes sexuels sur des tombes et avaient l’habitude de boire du rhum et du genièvre lors d’exhumations. Dans cette affaire, un arrêt de rejet a été publié sur le site du Conseil d’État et on y apprend que le responsable des exhumations a précisé qu’il était de tradition de boire un verre lors d’exhumations et qu’il existe d’ailleurs un budget pour cela… Est-ce vraiment le cas ?

Marc-Jean Ghyssels, bourgmestre de Forest : " La tradition, c'est d'autoriser une goutte, c'est-à-dire 2 à 4 centilitres maximum quand on fait une exhumation. Alors pourquoi ? Parce qu'une exhumation est extrêmement dure puisqu'on retire un corps d'un fosse ou d'un caveau au bout de 4,5, 10 ans. À cette occasion-là, la tradition veut que les fossoyeurs ont l'autorisation de boire juste une goutte, sans plus. C'est une tradition presque ancestrale et je pense d'ailleurs que ça ne se pratique pas qu'au cimetière de Forest. Il y a une différence évidente, selon moi, entre boire une goutte et faire la fiesta et se retrouver dans des états seconds. Ça, c’est évidemment inacceptable et c'est cela que le Conseil communal a sanctionné assez sévèrement puisqu'il y a eu trois démissions d'office c'est-à-dire des révocations pour des statuaires ainsi qu'une dégradation pour un statutaire ".

Pour Marc-Jean Ghyssels, cette tradition n'est pas un problème : " Si on boit juste une goutte, je n'entends pas, à ce stade-ci, la remettre en question. On peut en discuter au niveau des organisations syndicales et voir si on veut la changer. Mais, il s'agit d'une tradition qui remonte à de nombreuses années pour un métier extrêmement dur et une situation difficile. Maintenant, je ne suis pas certain que tout le monde la pratique et je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui de consommations excessives puisqu'on a mis fin aux dérapages qu'on a connu en 2016 ".

En ce qui concerne l'éventuel budget boissons, le bourgmestre n'a pas de réponse : " Honnêtement, je suis totalement incapable de vous répondre. Et s'il en existe un, il doit se situer entre 50 et 100 euros maximum ". Cela dit, pour lui, il est normal qu'un budget soit prévu : " Il y a des métiers qui sont pénibles et tout le monde reconnaîtra qu'exhumer un corps, c'est extrêmement dur. C'est une tradition et il ne faut pas tout remettre systématiquement en cause pour autant que ça reste raisonnable. Ce n'est pas impossible de faire le travail sans la goutte d'alcool mais je ne pense pas que tous les fossoyeurs utilisent cette possibilité. De plus, une exhumation d'un corps ça ne se passe pas tous les jours, c'est exceptionnel. C'est parce qu'une concession arrive à expiration au bout de 15 ou de 30 ans qu'on retire le corps à ce moment-là. C'est une gestion normale du cimetière. On ne vide pas des litres de rhum tous les jours à Forest. Pour 4 ou 5 fossoyeurs, on doit vider un litre par an. Donc replaçons les choses dans leur contexte. Au départ, il était question d'un dérapage où une fête était organisée avec une consommation d'alcool et que nous avons bien sûr sanctionné ".