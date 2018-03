Exclure les pensions complémentaires pour contourner le plafond annuel ?

En excluant les cotisations pour une pension complémentaire, des dirigeants de la fonction publique auraient-ils trouvé un moyen de contourner le plafonnement des salaires à 245 000€ annuels ?

C’est dans Sudpresse que l’Ecolo Stéphane Hazée parle d’entourloupe. Si au départ tous les revenus devaient être pris en compte dans le calcul des salaires des dirigeants dans la fonction publique, plafonnés à 245.000€, la dernière version du texte reçu par les députés du gouvernement wallon exclurait les cotisations pour une pension complémentaire. On découvre que ce montant peut atteindre plus de 65.000€ par an, que c’est donc un moyen de déplafonner certaines rémunérations et augmenter certains dirigeants. En excluant les cotisations pour une pension complémentaire, des dirigeants de la fonction publique auraient-ils trouvé un moyen de contourner le plafonnement des salaires à 245.000€ annuels ?

Fabian Culot, député wallon : "Je pense que monsieur Hazée a manifestement mal lu le texte. Je voudrais quand même dire que le nouveau gouvernement wallon, cette majorité MR-cdH, a vraiment tenu à mettre en oeuvre la recommandation de la Commission d'enquête qui est de limiter à 245.000€ bruts par an le montant des rémunérations par exemple des directeurs généraux d'intercommunale. Et on va bien plus loin que le projet de décret qui avait été préparé par l'ancienne majorité PS-cdH qui prévoyait un plafond de 302.500€... Donc la question qui reste à trancher est de savoir ce qu'il en est des cotisations payées pour les pensions complémentaires. Et il faut savoir qu'il y a différents types de pension complémentaire mais qu'en tout cas, les plus élevées sont exclues de la possibilité donnée par le décret de dépasser le plafond."

D'après Fabian Culot, les informations de Stéphane Hazée sont quelque peu erronées : "Il y a eu différentes versions du texte et l'avant-dernière version prévoyait que les pensions complémentaires à prestation définie, c'est-à-dire les plus importantes, soient autorisées donc qu'elles puissent dépasser le plafond. Mais on a revu le texte aujourd'hui pour permettre que les pensions complémentaires à contribution définie, c'est-à-dire celles qui ont les montants les plus bas, puissent dépasser le plafond de 245.000€ à la condition que cette pension soit donnée à l'ensemble des membres du personnel de l'intercommunale et non pas qu'au directeur général... Et ces pensions complémentaires varient entre 4 à 6% du montant du revenu."

Le député wallon s'oppose aux propos de Stéphane Hazée et conclut : "Tout l'intérêt du projet de décret est d'empêcher que les chiffres et dépassements apportés par monsieur Hazée puissent être possibles! Il faut qu'il revoie le texte du décret... Il y aura une possibilité de pension complémentaire à contribution définie avec des chiffres de l'ordre de 5 à 6% du montant de la rémunération là où monsieur Hazée parle de 25 à 30% en plus du salaire, ça il n'en est pas question!"