Evere : des produits chimiques utilisés dans le parc ?

La commune d’Evere à Bruxelles a-t-elle pulvérisé des produits chimiques contre les chenilles processionnaires ce qui expliquerait les brûlures aux pattes des chiens et des chats qui se promènent dans un parc de la commune ?

C’est dans La Capitale qu’on découvre ce problème. Après des promenades dans des parcs de la commune d’Evere en région bruxelloise, des chiens et des chats souffrent de brûlures aux pattes. Des riverains dénoncent l’utilisation de produits chimiques irritants pour lutter contre les chenilles processionnaires. Si la pulvérisation de produits a été confirmée dans un premier temps par l’échevin des Espaces verts, il s’est ensuite rétracté en annonçant que finalement, aucun produit n’avait été utilisé… La commune d’Evere a-t-elle pulvérisé des produits chimiques dans ses parcs, ce qui expliquerait les brûlures aux pattes des chiens et des chats ?

Pierre Muylle, bourgmestre faisant fonction à la commune d’Evere : " Les services me confirment qu'il n'y a pas eu de pulvérisation. La seule chose pour laquelle il y aurait pu y avoir quelque chose, c'est évidemment les actions anti-rats qui sont faites par une firme qui est déléguée par la commune. Mais ça ne concerne pas ce qui est annoncé avec les chenilles parce qu'on ne pulvérise plus rien."

Alors pourquoi l'échevin des Espaces verts de la commune d'Evere, Ali Ince, a confirmé que certains espaces avaient été pulvérisés? "Il a confirmé le fait qu'il y avait bien des produits chimiques qui étaient utilisés dans certains espaces verts par une firme extérieure, pas en pulvérisation, mais il s'agit uniquement de poison pour rats. D'autre part, de temps en temps, cette firme nous dit devoir poser des produits dans l'espace public - je dis bien poser et pas pulvériser quoi que ce soit - mais ce sont des petits blocs de paraffine rouge donc il n'y a pas de sachet contenant de la poudre blanche. Donc les sachets dont on parle dans l'article de presse des journaux de Sudpresse n'ont rien a voir avec le travail communal. D'ailleurs, je suis assez surpris parce qu'en tant que bourgmestre, je suis souvent interpellé par email, par téléphone, par Facebook ou autre sur ce genre de situation, de difficulté... Et dans ce cas-ci, personne ne nous a interpellés. Une seule et unique journaliste a demandé à parler à l'échevin des espaces verts. C'est comme ça que nous l'avons appris."

Enfin, le bourgmestre faisant fonction de la commune d'Evere appelle les citoyens à se manifester en cas de problème : " S'il y a des gens qui constatent ce genre de brûlures, il faut qu'ils nous informent! Car comme l'a dit l'échevin des Espaces verts, si certains endroits sont contaminés, nous devons veiller à ce que ce ne soit pas des attaques anti-chiens car nous les protégeons aussi bien sûr!"

L'information est passée, si vous avez le moindre souci de ce style, n'hésitez pas à contacter la commune d'Evere.