Evelyne : " Je veux porter plainte à la place de ma fille qui est battue par son compagnon "

Evelyne de Forchies-la-Marche à Charleroi a peur pour sa fille victime de violences conjugales : " Je ne sais pas quoi faire parce que ça fait 3 ans qu’on fait des combats, que je porte plainte et que j’ai la garde de ma petite-fille. Tout le monde sait que cette relation est toxique et que cela n’amène à rien de bon mais malgré ça, je n’arrive à rien parce que ma fille est majeure donc c’est elle qui doit porter plainte et aller plus loin. Les agents de police, à chaque fois qu’ils viennent, arrivent avec 2-3 combis et plusieurs agents parce qu’ils savent que le gars est monstrueux. Ma fille ne peut pas bouger, elle ne peut pas être chez elle, elle doit le suivre partout. J’aimerais bien qu’il y ait un suivi psychologique forcé par la loi parce qu’on n’arrive à rien actuellement. La police dit qu’elle doit le quitter, que c’est nocif, les agents le notifient, j’ai été avec elle pour que le médecin fasse des certificats mais il ne veut pas se mouiller alors que c’est son métier. Le psy qui s’occupe de ma petite-fille ne fait rien. Personne ne veut se mouiller ! Nous, en tant que grands-parents, qu’est-ce qu’on peut faire ?! On ne sait rien faire ! Sur le moment, elle le quitte, elle dénonce tout ce qu’il lui fait ? J’en prends note et je porte plainte mais ça n’aboutit à rien parce que ça doit venir d’elle. Si on ne la suit pas et qu’on ne l’accompagne pas, ça n’aboutit à rien parce que le lendemain ou une heure après, elle retourne auprès de lui parce qu’il lui dit qu’il va lui donner de l’argent. Il lui a pris le peu qu’elle avait du mois. Parfois elle n’a même pas à manger une fois par jour ! Je le déclare à la police et il n’y a rien ! J’ai peur pour elle parce que j’ai sa petite fille chez moi ! L’agent m’a déjà dit qu’un jour ce serait l’un ou l’autre qui sera là et l’autre sera de l’autre côté ! Qu’est-ce que je fais en tant que parent ?! On passe devant le procureur et le juge à chaque fois que j’ai la petite et elle pleure. Je demande qu’elle ait un suivit psychiatrique parce qu’elle n’assume pas et ne veut pas lâcher cette histoire. "

" Je suis outrée que la justice ne se bouge pas malgré les plaintes "

À Liège, Sébastien : " Je suis auteur et réalisateur dans l’audiovisuel. Je suis en train avec ma compagne qui a subi de la violence avec son ancien compagnon, de réaliser deux films : l’un sur la maltraitance des enfants et l’autre sur la violence conjugale et familiale. Il ne faut pas scinder les choses. La violence est là, elle est physique et psychologique. Les victimes ne sont pas bien entendues surtout quand les coups ne sont pas physiques mais psychologiques parce qu’ils ne se voient pas mais ils créent des blessures internes psychologiques. La plupart des gens, l’entourage, les autorités n’écoutent pas. Les personnes se retrouvent isolées, seules et ont des difficultés à faire comprendre leurs blessures. J’ai rencontré beaucoup de femmes et toutes racontent la même chose, quand elles ont trouvé une connaissance c’est toujours la même chose : " Oui mais je ne vois rien ". Elles disent qu’il manque de l’écoute et de la considération. Il faut du soutient de la part de tout le monde et des autorités. Dès qu’il y a une alerte, il faut que les autorités agissent directement. Une femme attend une écoute attentive, de pouvoir interpeller le coupable et une cellule d’écoute avec des psychologues et des psychiatres formés pour. Il faudrait un éloignement aussi parce que la peur est là, l’angoisse est là. "

Du côté de Dinant, Céline pointe le manque de considération des autorités : " J’ai été une femme battue pendant dix ans psychologiquement et physiquement. Ça m’a complètement détruite parce que je suis anorexique maintenant, j’ai failli en mourir. Je trouve que la justice ne fait pas grand-chose pour toutes les femmes qui sont battues. Je suis outrée que la justice ne se bouge pas malgré les plaintes, malgré les photos, malgré les voisins qui portent plainte, c’est classé sans suite. Je me suis sentie abandonnée et c’est pour ça que je suis tombée dans cette maladie. J’ai réussi en partie grâce à ma fille. Il m’a battue devant ma fille qui n’avait pas deux ans. Elle a commencé à pleurer en criant maman. J’ai cru qu’il allait me tuer ce jour-là. Je me suis enfuie avec ma fille, je me suis retrouvée hébergé chez une amie. Ça a été un très long combat. Quand je vais trouver un avocat et que je lui explique la situation, on me demande pourquoi je ne suis pas partie plus tôt ! "

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C'est vous qui le dites".