Être soi-même, est-ce trop risqué ?

Un homme homosexuel se fait accompagner lorsqu’il sort, fait attention à sa démarche et à sa façon de parler, par peur des agressions. C’est le témoignage de Mike Mayne, aujourd’hui président d’une association qui fait la promotion de la santé auprès d’homosexuels, mais qui a connu lui-même une agression il y a quelques années, à la sortie d’un bar gay. Être soi-même, c’est trop risqué ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

"Ce n’est pas à moi de changer"

Laurent, un auditeur originaire de Tournai, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Il y a un an, je me suis fait agresser à la sortie d’un bar en rentrant chez moi. Il faut savoir que j’aime mettre du verni et faire des french manucures pour avoir un effet " ongles propres ", même si ça ne se voit pas trop, ça reste naturel. Une personne dans la rue l’a remarqué et m’a agressé. L’affaire a été classée sans suite et quand j’ai déposé plainte, je n’ai pas été vraiment pris au sérieux." Cette agression n’a pas changé ma façon de vivre "Je ne veux pas donner raison à ces gens et encore moins arrêter de vivre pour ça, même si j’ai toujours une petite peur au ventre quand il fait noir ou quand je suis dans certains quartiers. Je ne pense pas qu’il y ait une solution à ce genre de comportement, c’est aux homophobes à changer, pas à nous. Mais avant de créer des peines plus lourdes, il faudrait déjà respecter et appliquer les peines actuelles. "

"Il faudrait un travail en profondeur dans l’éducation"

Du côté de Bruxelles, Nathalie nous explique son point de vue : "Ça fait très longtemps que c’est risqué d’être soi-même. Je pense qu’il y aurait davantage d’agressions homophobes si les personnes homosexuelles comme moi ne faisaient pas attention, si on ne se taisait pas quand on se fait insulter et si on ne prenait pas garde aux lieux où on va. Je fais partie d’une association et on nous rapporte constamment des agressions homophobes." Je pense qu’il y a quelque chose de gênant pour certains dans le fait de s’aimer et de ne pas vouloir le cacher "Le fait d’être différent et de l’assumer totalement, de ne pas être "comme tout le monde", ça gêne certaines personnes de sortir de la norme. Pour moi, il faudrait un travail en profondeur dans l’éducation. Ce n’est pas uniquement avec de la répression qu’on fera changer la société. La société n’évolue que si on change les mentalités.

"Être homosexuel n’est pas une maladie"

On termine le débat à Grâce-Hollogne, dans la province de Liège, avec Didier : "Je trouve qu'on ne devrait pas se cacher. Une personne est telle qu'elle est et n'a pas à se cacher. J'ai un fils de 27 ans homosexuel depuis ses 15 ans et c'est passé comme une lettre à la poste. Le souci, c'est le regard et les réactions de la part de certaines personnes. Je me suis plusieurs fois opposé aux personnes qui l'insultaient. Le changement des mentalités passe par l'éducation à l'école mais aussi avec les parents. Il faut expliquer aux enfants qu'être homosexuel n'est pas une maladie, que les gens sont comme ils veulent et que ça ne changera pas. Mon fils n'a pas changé ses habitudes et ne se laisse pas faire, je sais qu'il s'est déjà battu plusieurs fois à cause de propos homophobes, il a appris à se défendre et à répondre aux attaques."