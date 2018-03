Etienne : " On peut guérir mais c'est une volonté qui doit être une personnelle et voulue ! "

Le député Olivier Maingain prépare une proposition de loi qui permettrait d’interner un pédophile sans remords en fin de peine pour qu’il ne soit en réalité jamais remis en liberté. Vous voulez de cette loi ?

C’est dans les éditions du groupe Sudpresse que l’on découvre ce matin le projet de loi sur lequel travaille actuellement le député DéFI, Olivier Maingain. L’idée est qu’à la fin de sa peine de prison, un pédophile récidiviste qui n’a pas éprouvé de remords, serait envoyé dans un centre de détention adapté, un lieu où l’individu n’aurait aucun contact possible avec des enfants… Cela pourrait donc, par exemple, s’appliquer à Marc Dutroux mais pas à n’importe quel délinquant sexuel. Seulement quelqu’un qui n’a pas exprimé de regret, aucune excuse et qui n’a montré aucune volonté de suivre une thérapie… Est-ce que vous voulez de cette loi ?

Etienne de Bruxelles ne soutient pas le projet de loi d’Olivier Maingain : " Je pense que c’est juste un sparadrap qu’on met sur quelque chose. J’ai été condamné au préalable pour pédophilie et attentat à la pudeur. Avant d’avoir des ennuis, j’avais commencé une thérapie par moi-même, je ne voulais pas ce qu’il m’arrivait. On peut guérir mais c’est une volonté qui doit être une personnelle et voulue. À toutes les personnes qui sont dans une situation comme la mienne et qui ne voit pas la lumière au bout du tunnel, je leur dis qu’on peut guérir, courage ! Mais il faut que la famille soit là aussi. Et ceux qui veulent y arriver peuvent y arriver. "

Plus tard, Etienne a failli être condamné pour récidive. Si la juge ne l’avait pas cru alors qu’il n’y est pour rien, " vous ne croyez quand même pas que j’aurais eu des remords ?! J’aurais été fou furieux au fond de ma cellule. J’ai été condamné et j’ai payé. Mais maintenant, ce n’est pas vrai et je ne peux pas me défendre ! "

Etienne insiste, il ne représente plus un danger pour les enfants. Il est en contact avec eux de façon naturelle et ça ne pose pas de problème : " À partir du moment où vous faites une thérapie et que vous voulez vraiment vous en sortir, vous pouvez retrouver une place dans la société à condition que tout soit mis en place. Moi, personnellement, je fais attention. Je ne vais plus à la piscine pas parce que je représente un danger mais je ne vais pas me mettre en situation de danger. Je n’y vais pas parce que je ne veux pas qu’on puisse me le reprocher. "