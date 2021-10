Êtes-vous devenus dépendants des réseaux sociaux ?

Pendant près de 7 heures, Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp étaient en panne hier. Un peu après 17h hier après-midi, les serveurs de Facebook ont disparu d’internet, rendant la connexion à tous leurs services impossibles . La panne d’une ampleur inédite impactait même les infrastructures internes de Facebook, empêchant les équipes de mesurer l’ampleur du problème et de le résoudre. Rapidement, des concurrents ont été impactés par une hausse de trafic pendant que des utilisateurs enregistrés avec leur accès Facebook sur d’autres plateformes comme Airbnb par exemple ne pouvaient se connecter. Finalement, c’est après minuit que les services faisaient leur retour petit à petit.

Frédéric, un auditeur originaire de Chimay, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je pense que les gens confondent réseaux sociaux et vie sociale. J’ai 50 ans et dans le temps, lorsqu’on voulait se joindre entre amis, on n’avait pas besoin de tout cela. Avec ma première petite amie, on s’envoyait des lettres par la poste."

Les gens oublient la vie sociale, il n’y a plus que les réseaux sociaux qui comptent

"Je l’ai encore vu au restaurant, un couple à côté de moi regardait la carte et la dame a envoyé un message à monsieur avec ce qu’elle voulait prendre comme plat pour qu’il puisse commander. Il n’y avait aucune réelle discussion entre eux. Ce genre de panne est bénéfique, les gens sont plus disponibles pour leur famille. Et si les réseaux sociaux n’existaient plus, la vie ne s’arrêterait pas pour autant. Les gens sont trop connectés de nos jours, ils ne savent plus se passer des réseaux sociaux et la technologie évolue trop vite."