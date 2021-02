Et si les coiffeurs et clients étaient testés ? :"Oui, je veux bien me faire tester si cela ne prend pas trop de temps" - © Tous droits réservés

"Ça ne me dérangerait pas d’être testée"

Direction Liège où nous retrouvons Rita qui est elle-même coiffeuse : "Je ne suis pas tout favorable. J’ai mon salon de coiffure et j'ai pris les clientes une à une [Ndlr : Rita travaille seule]. Je désinfectais, je faisais tout ce qu’il fallait faire. Aucune de mes clientes n’a été contaminées. Par contre, mon mari a eu le COVID, mon beau-père aussi […], mais je ne l’ai pas attrapé et je ne l’ai donné à personne. […]. Chez moi, le salon est aéré donc on peut faire des courants d’air mais c’est impensable de faire de grandes aérations, vous comprenez, mes clientes, elles vont attraper une pneumonie et pas le COVID, donc ce n’est pas possible. Dans un salon de coiffure, il faut au moins 24 ou 25 degrés. Ça ne me dérangerait pas d’être testé mais on ferait mieux de faire des recherches sur ceux qui vivent avec un malade COVID mais qui ne l’attrape pas. On verrait peut-être d’où cela vient.

Moi, je n’ai plus envie d’y aller

Oui, je veux bien me faire tester si cela ne prend pas du temps et si les clientes le veulent bien aussi. Je pense que dans les petits salons de coiffure il y a moins de risques. Je pense qu’il y a moins de va et vient. On perd déjà un tout fou avec les règles imposées. […] C’est décourageant, je ne sais pas où on va. Je suis restée quatre mois et demi à la maison. Les jeunes, je les plains. Est-ce qu’ils ont envie d’aller retravailler? Moi, je n’ai plus envie d’y aller".