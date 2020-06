Esther de Nassogne : "Le masque du fédéral? Je l'ai mis à la poubelle"

Après la polémique concernant l’attribution du marché des masques à la société Avrox, après les retards de livraison, après le couac du lavage à 30 degrés, après l’inquiétude à propos de la couche de protection des masques, voilà maintenant qu’il y a une erreur sur le numéro d’un des certificats qui se retrouve sur la notice des masques distribués à la population. La société a réagi ce week-end dans un long communiqué se disant fatiguée de ces attaques à répétition. Ces masques qui vous sont offerts, allez-vous les porter ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

"Le masque ne ressemble plus à rien..." Esther, une auditrice de Nassogne, en province de Luxembourg a tenu à s'exprimer à ce sujet sur notre antenne : "Je l'ai reçu [NDLR : le masque du fédéral] sans emballage et sans notice explicative. Il est un peu petit, il ne tient pas bien. Je l’ai lavé en tout, quatre fois, à la main et à 30 degrés. D’un côté, j’ai un élastique détendu, le masque ne ressemble plus à rien. Il se laisse aller et le tissu bouloche, c’est une vraie loque, je l’ai mis à la poubelle".

"Ça ne fait même plus rire..." Salvatore qui se trouve du côté de Fontaine-L’évêque, une commune située en province du Hainaut nous a expliqué : "J’étais à la pharmacie la semaine dernière pour autre chose et j’ai pris le masque. Mais là, on fur et à mesure que le temps avance dans les débats, dans ce que l’on dit dans la presse, ça ne me donne pas du tout envie de le porter". Je suis fatiguée... "Moi, je suis fatiguée de l’incompétences de nos politiques dans ce dossier. Ça ne fait même plus rire en fait. Ces masques ne sont pas conformes. On parle justement de ce fameux label qui fait référence à la qualité et au testing. Je n’ai pas confiance, je ne le porterai pas".

