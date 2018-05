Est-il vraiment nécessaire d’éduquer les enfants à la vie sexuelle dès la maternelle comme le préconise le Centre d’Expertise et de Ressources pour l’Enfance ?

Si les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles doivent, depuis 2012, proposer un cours d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, aucune obligation relative au contenu de ces cours n’existe. Chaque école est libre de le faire à sa manière et il y aurait une certaine frilosité à mettre en place ces cours dans les classes des plus jeunes. Pourtant, selon une étude du Centre d’Expertise et de Ressources pour l’Enfance, c’est dès la maternelle qu’il faut éduquer les enfants à la vie sexuelle… Est-il vraiment nécessaire d’éduquer à la vie sexuelle les enfants dès la maternelle comme le préconise le Centre d’Expertise et de Ressources pour l’Enfance ?

Léa Champagne, auteure de l'étude du CERE (Centre d'Expertise et de Ressources pour l'Enfance) : " La vie relationnelle, affective et sexuelle. On voit cette vie sous différents aspects, différents angles. On ne parle pas de question de vie relationnelle, affective et sexuelle aux enfants avec les mêmes mots qu’entre adultes. L'école Plaine Air à Uccle utilise le projet Evras qui parle, dès la maternelle, des questions du corps, comment on nomme les parties du corps, comment on nomme ses émotions, comment on parle de ses besoins, comment on sait dire oui ou non. "