Est-ce si difficile d'avorter en Belgique ?

De nombreux médecins et hôpitaux refusent de pratiquer l’avortement, certains gynécologues feraient culpabiliser leurs patientes avant de refuser finalement une IVG. Un avortement en Belgique, c’est un parcours du combattant ?

Dans La DH, Béatrice Toussaint, médecin à la retraite qui pratique des IVG pour le planning familial d’Arlon, explique que dans sa région, des médecins et hôpitaux utilisent la clause de conscience pour refuser de pratiquer l’acte. La clause de conscience permet effectivement de refuser un avortement mais doit être signalée directement à la patiente, alors que certains feraient culpabiliser la femme enceinte en expliquant toutes les étapes de la grossesse, en montrant en détail le fœtus lors d’une échographie avant de finalement dire qu’ils ne pratiqueront pas l’avortement et d’inviter à se débrouiller autrement. Un avortement en Belgique, c’est un parcours du combattant ?

Professeur Patrick Emonts - Président du GGOLFB (Groupement des Gynécologues Obstétriciens de Langue Française de Belgique) : " La clause de conscience est un droit aussi important pour les médecins que le droit à l'avortement pour la femme qui a eu un long parcours au niveau de la loi, avec des batailles très fortes comme en France avec Simone Veil, c'est un droit important mais inversement, la conscience du médecin est aussi quelque chose d'important. Alors oui, cette clause est utilisée et c'est assez logique puisqu'il s'agit d'un droit et on peut être assez opposé à la conception de l'avortement en lui-même. La proportion est difficile à déterminer mais on est quand même à un pourcentage qui est moindre qu'un gynécologue sur deux. Mais je pense que l'avantage de cet article, c'est quand même de faire remarquer que progressivement - et c'est une tendance en Europe mais aussi dans le monde - on a tendance à essayer de casser cette loi de dépénalisation de l'avortement et ça nécessite une très très grande vigilance! Ça a été de très lourdes luttes pour obtenir ce droit de la femme et par tout une série de chemins détournés, il y a des tentatives de rendre ce droit difficile à atteindre."