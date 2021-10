Est-ce nécessaire d’apprendre le wallon à l’école ?

Il faut favoriser l’apprentissage du wallon dans les écoles, c’est la demande d’une députée MR. Un décret de 1983 prévoit que les enseignants utilisent le wallon à chaque fois qu’ils peuvent en tirer profit pour l’étude de la langue française, mais selon elle ce n’est pas assez médiatisé et utilisé dans les écoles. Elle ajoute ce matin dans la Dh que défendre les différents dialectes wallons, c’est défendre notre patrimoine et que les écoles ont un rôle à jouer à ce niveau.

Olivier , un auditeur originaire de Mons , est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Ça devrait être imposé car on est en train de perdre notre patrimoine culturel. J’ai suivi des cours de wallon, nous n’étions jamais nombreux en classe et les participants étaient surtout des personnes âgées. Les langues sont importantes, mais il faut aussi apprendre le wallon car on est en train de perdre cette langue et bientôt, plus personne ne le parlera."

Depuis Anderlecht, Fernandez nous partage son avis : "Le wallon pourrait être une option, mais ça devrait être volontaire et ce n’est pas le rôle de l’école. Le niveau d’enseignement en Wallonie et à Bruxelles étant le plus faible de l’Europe, je pense qu’on devrait d’abord rehausser la qualité de l’enseignement. Le néerlandais devrait être obligatoire, éventuellement l’allemand et on pourrait ensuite apprendre d’autres langues. Dans l’enseignement, il y a des choses plus urgentes à apprendre que le wallon."