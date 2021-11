Est-ce indispensable d’apprendre le néerlandais dans les écoles wallonnes ?

Ecolo veut que tous les élèves wallons apprennent le néerlandais à l’école. Gilles Vanden Burre, chef de groupe Ecolo-Groen à la Chambre, explique dans La Libre Belgique ce matin que l’apprentissage du néerlandais au sud du pays montrerait la volonté de pérenniser le fédéralisme belge et rendrait les Wallons plus compétitifs sur le marché de l’emploi. Il ne comprend pas comment il est possible aujourd’hui de faire toute sa scolarité en Wallonie sans avoir une seule heure de cours de néerlandais (ce qui n’est pas possible à Bruxelles). Apprendre le néerlandais, c’est indispensable ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

"Montrer de l’intérêt aux autres communautés"

Frédéric, un auditeur originaire de Leuven, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je travaille à la SNCB et j’ai obtenu mon emploi grâce à mes connaissances en néerlandais. Dans ce genre de société, il y a des milliers d’emplois à pourvoir qui nécessitent d’être bilingue français-néerlandais." L’anglais est un plus mais le néerlandais prime "On vit en Belgique, la majorité des Belges sont néerlandophones. Quand on est attaché à la Belgique, on montre de l’intérêt aux autres communautés. Il y a tout à gagner en parlant néerlandais, il y a énormément d’emplois en Flandre, des secteurs en pénurie, etc. Cela doit se faire ensemble, les Flamands doivent apprendre le français et les Wallons apprendre le néerlandais, il y va de l’avenir du pays tout simplement. C’est une question de respect mutuel."

"Les étudiants préfèrent apprendre l’anglais"

Du côté de Namur, Marc ne partage pas cet avis : "Le néerlandais est une langue de diffusion restreinte. En revanche, l’anglais est une langue universelle. Pour les disciplines scientifiques notamment, toutes les publications universitaires sont doublées en anglais. De plus, je doute que les cours de néerlandais à l’école vont rapprocher les communautés : la situation n’est pas très bonne. Les étudiants préfèrent aussi apprendre l’anglais que le néerlandais. "

"Le néerlandais ouvre des portes"

Le dernier débat de la semaine se termine avec Philippe à Charleroi : "L'apprentissage du néerlandais devrait être obligatoire. En 5e primaire, ma fille a eu le choix entre le néerlandais et l'anglais ; je ne me suis pas posé la question, elle a appris le néerlandais. Je suis cuisinier, j'ai voyagé en Europe et on retrouve des néerlandophones dans toutes les grandes sociétés. Quand on peut placer 2-3 mots dans leur langue, ça ouvre des portes. Deux mois après avoir fini ses études, ma fille a été engagée dans une institution où on recherchait des néerlandophones."